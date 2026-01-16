“Ojo cayó en la telaraña” vuelve a escena en El Galpón de las Artes

La obra “Ojo cayó en la telaraña”, escrita por el dramaturgo marplatense Alejandro Frenkel, se presenta este domingo 18 a las 21:30 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), como parte de la cartelera de la temporada, bajo la dirección de Agustín Elordi y tras un extenso proceso de gestación.

La pieza vuelve a la sala con el objetivo de interpelar y desafiar la mirada del público, proponiendo una experiencia escénica que combina distintos lenguajes y recursos expresivos.

El elenco está integrado por Vanina Alonso, Gabriela Benedetti, Roberto de Large y Marcelo Scalona, mientras que el diseño de iluminación estuvo a cargo de Luciano E. Paciotti.

En relación con la puesta en escena, Elordi compartió su mirada sobre el desafío de trabajar con un texto fuertemente influenciado por el cine. “Es una obra más cerca del realismo de lo que parece, no es absurdo porque no cumple con los cánones, tampoco es una comedia por más que tenga algunas situaciones cómicas. Creo que es una suerte de realismo fantástico muy influenciado por la industria cinematográfica”, señaló.