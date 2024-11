Oficial y “Contraplano”: el Festival de Mar del Plata, arrancó atravesado por la batalla cultural

…

La edición número 39 del tradicional Festival Internacional de Cine de Mar del Plata arrancó hoy, atravesado por el clima de tensión entre el gobierno de Javier Milei, formalmente encargado de organizarlo, y buena parte de los representantes de esa industria, que le hicieron saber su rechazo a las políticas para el sector con la realización de Contraplano, una iniciativa crítica que funcionará en paralelo a la actividad oficial.

Las proyecciones del Festival, que tienen una entrada que cuesta $ 4.000 (el año pasado eran de $400), se realizan en cuatro sedes de la ciudad balnearia: Auditorium, Aldrey, Chauvin y Teatro Colón, donde se exhibirá una amplia oferta de títulos nacionales hasta el domingo 1 de diciembre, cuando se produzca el cierre y la premiación. Mientras, en la Sala Enrique Carreras funcionará hasta el martes 26 Contraplano, también con un catálogo nutrido.

Esta es la primera edición de Festival bajo la codirección artística de Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman luego del desplazamiento del histórico equipo anterior. Y se realiza al cabo de meses de polémica por los recortes del gobierno de Javier Milei al Instituto de Cine (INCAA), cuyo titular, Carlos Pirovano, volvió a encender con declaraciones en las que se burló de películas que, según él, recibieron subsidios estatales pero vieron menos de 1.000 personas.

“Una de las cosas que yo digo es que si se portan mal, les voy a pasar un continuado de las 100 películas que vieron menos de 1.000 personas. Es una gran tortura”, dijo Pirovano en una intervención en el programa La Misa, del stramer libertario Daniel Parisini (Gordo Dan) a horas de que arrancara al festival.

Contraplano, que recupera el nombre de una sección crítica que en su momento funcionó dentro del Festival, es una acción política de actores, directores, productores y, en general, trabajadores del mundo del cine, para oponerse a esa mirada. Contraplano “Nace ante el descontento frente a este desguace programado y busca destacar la importancia de tener un festival que pueda conservar su autonomía y un INCAA que no coarte la diversidad de miradas y de esquemas de producción que tanto enriquece la cinematografía nacional”, indicaron sus organizadores, autoconvocados.

La programación de 37 títulos del “contrafestival” incuye clásicos de Manuel Romero, Juan Berend, David José Kohon y Carlos Echeverría en copias en fílmico), aparecen varias de las mejores películas argentinas del año, incluidas dos estrenadas en el último Festival de Cannes (“Algo nuevo, algo viejo, algo prestado”, de Hernán Rosselli; y “Simón de la montaña”, de Federico Luis), así como los más recientes trabajos de cineastas de prestigio internacional como Mariano Llinás (“Popular tradición de esta tierra”), Martín Rejtman (“El repartidor está en camino”); Rodrigo Moreno (“Vida céntrica”), Maximiliano Schonfeld (“Sombra grande”), Celina Murga (“El aroma del pasto recién cortado”), Raúl Perrone (“Solo qu3r3mos un poco de amor”) y el chileno José Luis Torres Leiva (“Cuando las nubes esconden la sombra”, protagonizado por la actriz argentina María Alché).

El festival “oficial” también presenta una amplia oferta de cine nacional. En la Competencia Internacional se verán dos producciones locales como “El casero”, de Matías Lucchesi; y “La quinta”, de Silvina Schnicer; en la Competencia Latinoamericana aparecen “1978” de Nicolás y Luciano Onetti; y “Adiós Madrid”, de Diego Corsini; mientras que entre los títulos de la Competencia Argentina figuran “Adulto”, de Mariano González; “Buenas noches”, de Matías Szulanski; “La llegada del hijo”, de Cecilia Atán y Valeria Pivato; “Lágrimas de fuego”, de Gabriel Grieco; “Retratos del apocalipsis”, de Nicanor Loreti, Fabián Forte y Luca Castello; “Romeo y Ofelia”, de Gustavo Postiglione; y “Vinchuca”, de Luis Zorraquin.

El Festival de Mar del Plata ofrecerá también una selección de elogiadas películas extranjeras de reconocidos cineastas como los franceses Jacques Audiard (el film de apertura “Emilia Pérez”), Quentin Dupieux (“Le Deuxième Acte”) y Marie Losier (“Peaches Goes Bananas”), el alemán Edward Berger (“Cónclave”), el canadiense Jason Reitman (estará presente en La Feliz para presentar “Saturday Night”), la india Payal Kapadia (“All We Imagine as Light”), el coreano Hong Sangsoo (“By the Stream”), el japonés Kiyoshi Kurosawa (“Cloud”), los estadounidenses Francis Ford Coppola (“Megalópolis”) y Nathan Silver (“Between the Temples”), el iraní Mohammad Rasoulof (“The Seed of the Sacred Fig”), la italiana Maura Delpero (“Vermiglio”) y el español Jonás Trueba (“Volveréis”). (DIB)

Comparte esto: Facebook

X