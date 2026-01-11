Ocupación en Mar del Plata: estiman un 65% para este fin de semana, por encima del año anterior

La temporada estival en Mar del Plata muestra señales de recuperación en los niveles de alojamiento. En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, brindó un panorama optimista sobre la afluencia de turistas en «La Feliz» durante este fin de semana.

Según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas, el directivo precisó que la ocupación se sitúa aproximadamente en un 65%. Esta cifra representa un salto significativo frente al promedio del 50% que se registró durante el mismo periodo del año pasado.

Consumo segmentado y cautela

Pese al mayor movimiento de gente, Szkrohal explicó que el gasto no es uniforme y depende fuertemente del poder adquisitivo de cada sector:

Gastronomía de alta gama: Los restaurantes destacados y de vanguardia operan a capacidad completa, con reservas anticipadas que en algunos casos cubren los próximos 20 días.

Consumo masivo: El rubro que depende directamente de los salarios muestra una actitud más conservadora. «Los consumos están cuidados», señaló el empresario respecto a los sectores medios.

Otros rubros: Comerciantes locales y el sector teatral reportan un nivel de actividad que todavía se percibe por debajo de las expectativas iniciales.

Expectativas por el clima

El factor meteorológico será determinante para consolidar la tendencia alcista. Tras un inicio de enero con temperaturas frescas, se espera que el termómetro supere los 25 grados en los próximos días.__IP__

De acuerdo con Szkrohal, si el tiempo acompaña, la ciudad balnearia aspira a sostener un ritmo que supere las estadísticas de la temporada 2025. El monitoreo semanal será clave para definir el comportamiento de la segunda quincena de enero, la más esperada por el sector turístico.