Octubre: se viene un nuevo feriado o ¿es día no laborable?

Según la resolución 139/2025, se traslada el asueto del 12 de octubre de este año al día viernes 10 de octubre . Por lo tanto, se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable. De esta forma , el feriado forma un fin de semana largo de tres días.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Luego de pasar septiembre, sin feriados, y el mencionado de octubre, el próximo será a fines de noviembre, que será extra largo. Es que se traslada el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de ese mes, al lunes 24, y se incorpora un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.