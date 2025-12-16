Obras de Guillermo Düvelmeyer se exhiben en el Museo MAR

Quedó inaugurada en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) la muestra “In der Pampa”, del artista alemán Guillermo Düvelmeyer, radicado en la provincia de Buenos Aires. La exposición se integra a la muestra ya existente “Tramas II”, conformada a partir del patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.

Las obras de Düvelmeyer dialogan con el conjunto de piezas que integran “Tramas II”, una propuesta curatorial que revisa distintas expresiones del arte moderno a partir de la colección del museo provincial, ampliando la mirada sobre los cruces entre territorio, abstracción y modernidad.

Guillermo Düvelmeyer nació en Herringhausen, Alemania, en 1893, y falleció en 1957 en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. Antes de emigrar a la Argentina, formó parte de los movimientos de renovación artística en Berlín y Hannover, y participó en exposiciones colectivas de vanguardia junto a figuras centrales del arte moderno como Wassily Kandinsky, Paul Klee, Marc Chagall y Kurt Schwitters.

En un contexto en el que numerosos artistas latinoamericanos viajaban a los grandes centros culturales europeos, Düvelmeyer realizó un recorrido inverso. Llegó al país el 19 de octubre de 1923 y se registró en la aduana como “pintor de arte”. Instalado en el interior bonaerense, desarrolló una obra abstracta singular, producida en un entorno rural.

En Tres Arroyos, el artista pintó cuadros abstractos mientras convivía con gallinas, gansos y palomas, aves que entrenaba para la sociedad colombófila local. Amante de los pájaros, combinó su producción artística con trabajos como pintor de paredes, construyendo una trayectoria marcada por el cruce entre vanguardia europea y vida cotidiana en la pampa argentina.