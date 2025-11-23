Nuevo premio internacional será otorgado en Madrid al doctor César Sivo

El doctor César Sivo ha sido destacado con el premio Derechos Humanos 2025, como reconocido letrado especializado, con amplia trayectoria en litigio estratégico y participación en causas de lesa humanidad.

Se destaca que “ha consolidado una red regional de juristas, fortaleciendo la cooperación internacional y promoviendo la protección de defensores de derechos humanos en múltiples países”. En esta edición se han presentado 32 candidaturas. La ceremonia de entrega se realizará el 11 de diciembre en Madrid, durante la Conferencia Anual de la Abogacía Española.

César Sivo es abogado de Derechos Humanos en Mar del Plata, Argentina. Desde 1989, ha trabajado para defender los derechos de las minorías y los grupos vulnerables, proporcionando asistencia jurídica y dando visibilidad a sus problemáticas.

Desde 1997 ha participado en los procedimientos judiciales de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983), recogiendo evidencias para abrir los casos ante la Audiencia Nacional de España y, posteriormente, en los juicios en Mar del Plata.

La calificada distinción fue dirigida por un jurado integrado por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la del Consejo de Estado, la persona al frente del Ministerio de Justicia; el defensor del Pueblo, el presidente de la Corte Penal Internacional, el de la Unión Iberoamericana de Colegios y agrupaciones de abogados, el presidente y la secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, dos miembros de la Fundación de Abogacía y Derechos Humanos y el presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven.

Y a título personal participaron Victoria Ortega, presidenta emérita de la abogacía española; César pinto, abogado galardonado con el premio en la edición anterior; Lourdes Reyzábal, presidente de la Fundación Raíces y Silvia Giménez Salinas, decana emérita de la abogacía de Barcelona.

