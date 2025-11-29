Nueva ola de despidos profundiza nuevo ajuste del Estado: echarían al 10% de los empleados

Reducción transversal

La idea principal es reducir el número de empleados también de forma transversal, incluyendo las diferentes carteras, organismo, empresas y dependencias del Estado. Parte de los recortes de personal podrían también venir de la eliminación de los registros de automotores y de las plantas de empresas que estarían para privatizarse.

“Vamos a terminar de eliminar registros de automotores y a privatizar más empresas”, adelantaron en ese sentido en Casa Rosada, donde la administración mileista busca acelerar cambios tras el “parate” de las elecciones nacionales.

A las bajas por caídas de contratos, también se habla de reducciones y eliminación de áreas duplicadas.

El avance para reducir el tamaño del Estado y de empleos públicos estaría encabezado desde la Jefatura de Gabinete, a cargo deManuel Adorni, y con el trabajo del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A Adorni se le atribuye el mandato de llevar “ la gestión a una velocidad de 200 kilómetros por hora”.