Nueva jornada este sábado en Las Dalias: El barrio que tomó la iniciativa y repara sus garitas de colectivos

Será el tercer refugio que reacondicionan desde la Sociedad de Fomento Barrio Parque Las Dalias junto al grupo de extensión universitaria Herramientas para una gestión democrática de la ciudad. Además, tras sufrir un nuevo acto de vandalismo, instalarán una nueva biblioteca al paso en el marco del programa Parada Lectora de la Biblioteca Comunitaria Elena Ekimoff.

Por iniciativa de la Sociedad de Fomento y el grupo de extensión universitaria Herramientas para una gestión democrática de la ciudad, Las Dalias tendrá este sábado su tercera jornada del proyecto “Garita y mate”, con el cual realizan la reparación y reacondicionamiento de las garitas de colectivos del barrio. En este marco, las y los vecinos de la zona invitan desde las 14 para trabajar en el refugio ubicado en una intersección fundamental para la zona norte: la de las Avenidas Fray Luis Beltrán y Mahatma Gandhi, justo bajo el emblemático arco de ingreso al barrio.

“Garita y mate” comenzó luego de innumerables reclamos al Intendente Guillermo Montenegro para que el estado municipal se ocupe de mejorar la infraestructura de los refugios existentes que están sumamente deteriorados en la mayoría de las paradas trazadas por el recorrido del transporte público. Al no recibir respuesta alguna a sus solicitudes, avanzarán este fin de semana con los trabajos previstos por los arquitectos del equipo y que prevén enderezar y reforzar la garita construida en mampostería con soporte de madera, con la idea de prevenir un mayor daño de la estructura y evitar el derrumbe.

Además, está previsto pintar el refugio, instalar un banco y un cesto de residuos para colaborar con la higiene del lugar, así como desarrollar un cantero con plantas y flores alrededor del espacio, para promover el cuidado por parte de las y los usuarios y mantener limpia la zona. También se prevé volver a instalar una biblioteca al paso, en el marco del programa Parada lectora, la propuesta que lleva a cabo la Biblioteca Comunitaria Elena Ekimoff para poner los libros al alcance de todos y que había iniciado en ese mismo espacio, pero que hace pocos días fue nuevamente destruida.

La pequeña biblioteca que se encontraba en esa garita -y en la que los vecinos encuentran cotidianamente libros para llevarse en su viaje en colectivo- sufrió un segundo ataque esta semana, cuando fue incendiada intencionalmente. Antes había sido destrozada al poco tiempo de haberse instalado, y el mismo destino sufrió la que el equipo de la Biblioteca Ekimoff había instalado un mes atrás en la parada de colectivos de Las Maravillas y Cura Brochero.

No obstante, y a pesar de los múltiples ataques vandálicos, los coordinadores de esta iniciativa decidieron volver a ubicar allí una biblioteca al paso, entendiendo que la destrucción que sufre algo que se da gratuitamente y se encuentra abierto y libre en el espacio público es una clara muestra de la falta que hace reivindicar y promover el acceso al libro y la lectura, como herramientas para promover la empatía, el respeto y los valores comunitarios.

Asimismo, la de este sábado será la tercera garita de colectivos que los vecinos reparan, luego de una primera experiencia en la de Los talas y Los arrayanes, donde limpiaron un basural adyacente, reforzaron los puntales, ubicaron un banco y una biblioteca al paso y construyeron un techo de chapas nuevo para la garita, para reemplazar el que estaba podrido y con riesgo de derrumbe.

Los trabajos continuaron en julio en el refugio Las Maravillas y Cura Brochero, en las inmediaciones de la plaza y cerca del CAPS Alto Camet, donde reforzaron el puntal que lo sostiene, cambiaron tejas, pusieron banco y biblioteca y dejaron un cantero con plantas también en los alrededores. La acción de este sábado incluye también la limpieza y acondicionamiento del cartel con el mapa que se encuentra en lo que se conoce como el acceso principal al barrio Las Dalias, y habrá mate, merienda compartida y un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas