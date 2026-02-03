Nueva Gala de Ballet del Estudio Magenia Múgica en el Teatro Colón

El Estudio de Danza Magenia Múgica presentará la “Gala de ballet” este domingo 8 a las 21:00 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), con la participación de bailarines invitados de la Fundación Julio Bocca, el Ballet del Sur y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

Esta nueva función incluirá la “Suite acto de las sombras” del ballet “La Bayadere”, con música de Ludwig Minkus, preparada por el maestro Daniel Negroni, de la Fundación Julio Bocca, quien trabajó como repositor invitado junto a los alumnos del nivel clásico avanzado del estudio.

El programa contará también con “Pequeñas dríadas”, perteneciente al segundo acto del ballet “Don Quijote”, interpretado por las alumnas del ciclo de Clásico Intermedio, además de diversas variaciones del repertorio tradicional de distintos ballets.

Entre los intérpretes invitados se destaca Mora Denis, ex alumna del estudio y actual integrante del ISA Buenos Aires del Teatro Colón, quien interpretará el personaje de Gamzatti de “La Bayadere”.

La velada continuará con la obra “Sonhos”, coreografiada e interpretada por Josefina Moreira de Castris, ex alumna del estudio que actualmente desarrolla su carrera en compañías independientes de Buenos Aires, y con “Vidala para mi sombra”, con música de Jorge Cafrune, interpretada por Azul Berra y Facundo Gutiérrez.

Por su parte, Julieta Di Scala, integrante del Ballet del Sur de Bahía Blanca, interpretará “Carmen”, con música de Georges Bizet.

El público también podrá disfrutar de “Concert night”, coreografía de David Millán, bailarín del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, con asistencia de Laura Albanese, profesora del Estudio de Danza Magenia Múgica.

La escenografía y la iluminación estarán a cargo de Sandra Othar, mientras que la dirección general será de Magenia Múgica, quien reafirma con esta propuesta el compromiso del estudio con la formación artística, la excelencia profesional y la difusión del ballet clásico.

Durante febrero, el Estudio Magenia Múgica continuará su programación con la presentación de una adaptación en un acto y tres escenas del ballet “Coppélia, la muchacha de los ojos de esmalte”, una obra pensada para todo público y especialmente para disfrutar en familia.

Esta función se presentará en la Sala Piazzolla del Teatro Auditórium, combinando técnica, interpretación y musicalidad en un formato accesible para todas las edades.