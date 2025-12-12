Nueva era en la UCR: asume un intendente joven y de perfil opositor

La nueva conducción radical

Del plenario -participaron 102 delegados- emergió el triunfo de Chiarella y los mandatarios de Provincias Unidas, que se convirtieron en los ganadores de la jornada. El sector de Cornejo, que negoció pero finalmente no acordó (pedía al parecer más cargos en la conducción de los que estaban dispuestos a cederle Pullado y Valdés), quedó relegado.

La conducción del santafesino estará integrada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General; Inés Brizuela y Doria (La Rioja) seguirá como vicepresidenta primera, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice segundo y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice tercera.

En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).