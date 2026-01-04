Nube de palabras: Trump dijo 22 veces «petróleo» y ninguna «democracia»

En su primera alocución tras la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el discurso de Donald Trump estuvo marcado por un fuerte énfasis en los recursos energéticos. Un análisis de las palabras utilizadas por el mandatario republicano arroja un dato contundente: mencionó los términos «petróleo», «petrolero» o «petroleras» en 22 oportunidades, mientras que la palabra «democracia» no fue pronunciada ni una sola vez.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, si bien Trump habló de «libertad» y «justicia» para los venezolanos, evitó el término democracia, prefiriendo hablar de una «transición segura, adecuada y juiciosa» gestionada por Estados Unidos hasta que se estabilice el país.

El plan: cobrarse la deuda con crudo

El eje central de la intervención no fue la institucionalidad política, sino la recuperación económica a través de la intervención directa de compañías estadounidenses. Trump fue explícito al señalar que las «muy grandes compañías petroleras de Estados Unidos» entrarán a Venezuela para arreglar la infraestructura y «empezar a ganar dinero».

Reembolso directo: El presidente aseguró que la reconstrucción será pagada por las mismas petroleras, quienes serán reembolsadas con la producción. «Vamos a sacar mucho dinero para que podamos cuidar del país… y también reembolso para las personas en nuestro país», afirmó.

Justificación histórica: Trump argumentó que el régimen chavista «robó» la industria petrolera construida con talento estadounidense y que esta operación es una forma de recuperar esa propiedad.

Fin del embargo: Aunque el embargo sigue vigente por ahora, la proyección es vender petróleo en «dosis mucho más grandes» a otros países una vez normalizada la extracción.

Seguridad y control

Trump justificó la intervención militar no solo por el narcotráfico, sino por la necesidad de asegurar el suministro energético en el hemisferio. «Tenemos que tener energía que sea energía real… Es muy importante que la protejamos», sostuvo, vinculando la seguridad nacional de EE.UU. con el control de los recursos venezolanos

Según el discurso de Donald Trump, la industria petrolera estatal venezolana será intervenida de facto por las grandes compañías petroleras estadounidenses. El plan no contempla una privatización inmediata en el sentido tradicional, sino una operación controlada donde las empresas de EE.UU. invertirán para reparar la infraestructura «podrida» y se cobrarán esas inversiones y las deudas históricas directamente con el flujo de petróleo que se extraiga, asumiendo la gestión operativa de los yacimientos.