“Nos estamos fundiendo”: crece el malestar de los productores agropecuarios bonaerenses

En medio del creciente malestar del sector agropecuario por la falta de señales concretas del Gobierno de Javier Milei para bajar las retenciones, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reunió a representantes de más de 30 asociaciones rurales en la ciudad de 9 de Julio y dejaron explícito su enojo por la falta de respuestas.

Esta asamblea que reunió a unos 100 productores, principalmente bonaerenses, fue la primera muestra de manifestación de descontento luego de que el Gobierno volviera a subir los derechos de exportación y en La Rural Milei solo prometió, sin fechas, que en algún momento buscará eliminar las retenciones. “Nos estamos fundiendo”, fue la frase que más se escucha de boca de muchos productores.

También se señaló con preocupación la desordenada y abrupta reestructuración de organismos clave como el INTA y el INASE, y el deterioro generalizado de la infraestructura vial nacional, provincial y municipal, “pese a los cuantiosos recursos que históricamente le han robado al campo”, indicó la entidad en un comunicado.

Si bien en la reunión los productores reconocieron los esfuerzos del Gobierno nacional orientados a ordenar la macroeconomía, indicaron que eso no es suficiente para recuperar la rentabilidad y alentar la inversión. “El sector agropecuario viene acompañando con compromiso y paciencia. Sin embargo, para que se traduzca efectivamente en crecimiento de producción, empleo y arraigo en el interior profundo, es imprescindible avanzar en un plan concreto para la eliminación definitiva de las retenciones”, destacó Carbap.

“El ‘campo’ no es lo que dice (Nicolás) Pino y la Sociedad Rural. Esa es una visión muy parcial y con intereses propios”, escribió en la red social X, Pablo Ginestet, productor de Henderson e integrante de Carbap, en relación al pedido de tiempo que hizo el dirigente para el Gobierno de Milei. Mientras que la diputada y productora de Alberti, Silvina Vaccarezza, destacó que “la rentabilidad de toda la cadena productiva es ínfima, y por eso que el Gobierno Nacional debe sacarle el pie de encima al productor”.

En tanto, la tambera y dirigente agropecuaria Andrea Passerini fue contundente: “Cada día que se posterga una medida concreta, se pierden productores, se vacían campos, se apagan historias. El país no puede permitirse seguir perdiendo familias que trabajan la tierra, que invierten, que generan mano de obra privada y que sostienen economías locales enteras y que terminan siendo la principal fuente de los dólares que el país necesita. El campo precisa respuestas reales y urgentes. Porque sin productores no hay producción, sin producción no hay futuro”

Más allá del reclamo por las retenciones, el malestar del campo bonaerense viene desde antes. Es que muchos productores de la reunión habitan y producen en distritos del oeste de la provincia, que integran la cuenca del río Salado, que sufre por las inundaciones y por la paralización de una obra clave por parte de la administración libertaria.

“Por más que estemos de acuerdo en la nueva Argentina que está naciendo, tiene que ser de la mano del campo y con más producción. No puede ser nunca mejor pedir plata que producir y generar riqueza”, dijo Ignacio Kovarsky, presidente de la entidad que nuclea a productores bonaerenses y pampeanos.

En ese sentido, aclaró que el reclamo se repite: “Empezar a pedir al Gobierno medidas concretas. No para poner en peligro ningún equilibrio fiscal, que todos estamos de acuerdo que tiene que existir, pero es una condición necesaria y no suficiente. Necesitamos cosas concretas para producir más. Y en este caso es la necesidad de bajar impuestos”. (DIB)