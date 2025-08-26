Noelia Moncada presentará su espectáculo “Ramona y la romántica espera”

El 12 de septiembre a las 21:00 Noelia Moncada estrenará el espectáculo “Ramona y la romántica espera” en el espacio Cuatro Elementos (Alberti 2746), propuesta artística que combina monólogos, música en vivo y una profunda reflexión sobre los mandatos románticos del pasado y su resonancia en la actualidad.

Con un enfoque que transita entre la nostalgia, la ironía y la sensibilidad, la obra construye un universo íntimo y poético. El tango, como hilo conductor, guía un recorrido por historias de amor y desamor, utilizando la espera romántica como disparador para cuestionar patrones culturales arraigados.

A través de humor y emoción, el espectáculo invita al público a repensar identidades y a imaginar nuevas realidades. Como señala la artista: “Necesitamos historias, para contarnos quiénes somos y crear nuevas realidades”.

Noelia Moncada, una de las voces más destacadas del tango contemporáneo, equilibra técnica, expresividad y calidez en cada interpretación. Con más de 25 años de trayectoria, ha conquistado escenarios internacionales, fusionando la tradición tanguera con elementos de vanguardia. Artista multipotencial, combina su rol como cantante con la actuación, la ventriloquía, la dirección y la fundación de su propia escuela de canto.

Su carrera incluye presentaciones en espacios emblemáticos como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Chaillot de París y el Kodak Theatre, junto a figuras icónicas del tango como Horacio Ferrer, Raúl Garello, Atilio Stampone y Leopoldo Federico, entre otros. También formó parte de la gira de despedida mundial de Julio Bocca con la Compañía Bocca Tango entre 2005 y 2006, que culminó en un memorable espectáculo ante más de 200 mil personas en la Avenida 9 de Julio.

Moncada ha producido obras en el Teatro Maipo y ha grabado seis discos, incluyendo “Encanto negra”, nominado a los Premios Gardel. Este trabajo, grabado en la Usina del Arte, explora el tango y otras músicas latinoamericanas de raíz negra, y la llevó a participar como jurado y artista en el Festival Internacional de Tango de Medellín.