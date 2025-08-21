Noche shoegaze y punk rock con Tomates en Verano, Kill Flora, Fuun y DJ Softy

Este sábado 23 a las 20:00, el CCAVE (Alberti 3723) será el escenario de un espectáculo que reunirá a cuatro propuestas de la escena shoegaze y punk rock: Tomates en Verano, Kill Flora, Fuun y DJ Softy. La noche culminará con un set especial de DJ Softy, quien cerrará la velada con una selección que complementará la intensidad y diversidad del evento.

Tomates en Verano presentará su nuevo single “Bosque gris”, disponible en una edición limitada en “vinilo 7” y acompañado por un video dirigido por Tobías Polanco. La banda, inmersa en la grabación de su próximo álbum con el productor Graham Sutton, ofrecerá su característica mezcla de melancolía, ruido y un espíritu shoegazer donde el mar y el desamor son protagonistas.

Kill Flora, el dúo formado por Ana y Lucía, desplegará su punk rock visceral con matices irónicos y una narrativa feminista. Tras su exitoso disco “Entrada triunfal” (2022) y el sencillo “Pussy pancake” (2024), presentarán su nuevo tema “Estaba tan segura”, una canción que explora la melancolía femenina a través de sonidos oscuros y armonías dulces, marcando una nueva etapa en su trayectoria. Fueron teloneras de Stone Temple Pilots y participaron en festivales como Baradero Rock.

Fuun, por su parte, llega con su reciente EP “Inmundo”, editado por Casa del Puente Discos. Compuesto entre 2024 y 2025, este trabajo de dream pop y shoegaze, liderado por Shis, Lucas, Tom, Tomi y Mati, invita a sentir la fragilidad a través de atmósferas ruidosas y melancólicas. “Inmundo no propone soluciones: propone sentir”, declara la banda, cuya música se convierte en un refugio emocional.