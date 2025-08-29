Noche de homenaje a los 90’s y la música latina en Abbey Road

Este sábado 30 a las 21:00, Abbey Road (Juan B. Justo 620) vibrará con “Vuelta a los 90’s” Latin Fest, una fiesta que reunirá a los amantes de la música latina de los noventa en una noche cargada de ritmo y recuerdos.

El evento estará encabezado por Jaleo, el aclamado tributo a Ricky Martin, acompañado por dos invitados de lujo: Luis Daniel, quien interpretará los grandes éxitos de Luis Miguel, y Angel Santiago, con un homenaje a Enrique Iglesias.

Estos tres referentes del pop latino noventero compartirán escenario para revivir las canciones que marcaron a toda una generación. La noche promete una experiencia completa con los mejores clásicos bailables de los 90, a cargo del DJ Yami Moreno.

“Será un encuentro muy especial, en donde recorreremos los temas que fueron hits durante los 90’s. Además, compartiremos escenario con grandes artistas amigos. Va a ser una gran noche de muchos recuerdos y emociones”, destacó Lucas Ienzi, voz de Jaleo.

Jaleo, formado en Mar del Plata en noviembre de 2015 por iniciativa del bajista Nico Trafi, está integrado actualmente por Lucas Ienzi (voz), Nico Trafi (bajo y coros), Nano Jorge (guitarra eléctrica), Agustín Zucchiatti (batería), Manuel García (teclado) y Ángel Santiago (guitarra acústica y coros).

Desde su debut en febrero de 2016 en Mont Lautrec, la banda ha cosechado una gran aceptación del público y el respaldo de músicos como Gustavo “Caluga” Escobar (trompetista de Ricky Martin) y Pablo Della Bella (bajista de Ricky Martin), quienes han apoyado su proyecto a través de las redes sociales.