Noche de cuarteto y cumbia: Miguel “Conejito” Alejandro y Banda XXI en Mar del Plata

Miguel “Conejito” Alejandro se presentará en Mar del Plata junto a Banda XXI en una noche dedicada a la cumbia tropical y el cuarteto, el próximo viernes 23 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

El evento contará con la participación especial de Banda XXI, la reconocida formación cordobesa que marcó a generaciones y continúa siendo una referencia indiscutida dentro del cuarteto argentino.

Miguel “Conejito” Alejandro es una figura central en la historia del cuarteto argentino. A lo largo de su extensa trayectoria se consolidó como un artista carismático, con una voz inconfundible y una fuerte conexión con el público.

Su carrera está marcada por numerosos éxitos que aún siguen vigentes en bailes, fiestas y escenarios de todo el país, entre ellos “Orgullosa”, “Aventurera”, “En septiembre fuiste mía” y “Te llenaré de besos”, entre otros.

La propuesta se completa con la presencia de Banda XXI, una de las bandas más emblemáticas del género, reconocida por su sonido moderno, sus shows multitudinarios y una extensa lista de hits como “Qué bonito”, “Chica sexy” y “Olvídala”, que forman parte del cancionero popular argentino.

Antes de retirarse de los escenarios en 1999 para dedicarse a la producción musical -especialmente de Banda XXI-, “Conejito” Alejandro lanzó un total de 13 discos. En este 2026, ambos proyectos se reencuentran para compartir una noche de celebración y repasar los grandes clásicos de la cumbia y el cuarteto en Mar del Plata.