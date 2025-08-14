Arte y Espectáculos, Teatro

Noche a pura comedia en la Sala Nachman con “Standapistas”

por Redacción

Hoy a las 20:00 se presentará “Standapistas”, un espectáculo de stand up en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) con destacados comediantes como Cristina Rodríguez, Leonel Tortosa, Lucas Alegre, Natalia Chyt, Jorge Malkovekio, Jimena Beltrán y Braian Radibaniuk.

“Standapistas” se caracteriza por su formato ágil, directo y sin censura, donde los comediantes exploran temas diversos con total libertad. Cada artista aporta su estilo único, combinando humor filoso, observaciones cotidianas y una interacción dinámica con el público.

Como describe la producción, es “una pista de humor donde nadie tiene frenos, ni en lo que dice ni en lo que piensa”.

