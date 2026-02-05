No va más, última bola !!! Paro y movilización de casineros

“No admitimos la pérdida del poder adquisitivo”

El sindicato comunicó en redes sociales que “la situación económica que atravesamos las trabajadoras y los trabajadores de casinos es crítica, razón por la cual esta organización declaró la emergencia salarial del sector”.

Afirman que “somos conscientes de la delicada situación que atraviesa la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de los recortes del Gobierno Nacional, pero no admitimos que esto se traduzca en la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores”.

Entonces, “ante la negativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de mejorar la propuesta salarial, nos vemos obligados a adoptar medidas de fuerza para sostener y visibilizar nuestros reclamos”.

Además de los puntos mencionados, desde ACCN reclaman también la “discusión integral de la actividad, incluyendo el impacto del juego online, el mapa del juego en la Provincia de Buenos Aires y la distribución de las ganancias que genera el sector”.