“No tengo nada que ver con el estadio Minella .. No sé porque surgió mi nombre ‘” (Faroni)

El empresario marplatense, ex Diputado , ex Director de Aerolíneas Argentinas, actual propietario de deportick ( ticketera que vende las entradas de los partidos de la Selección argentina de fútbol, entre otros espectáculos) y flamante dueño del 100% de las acciones del Peruggia Calcio ( de la tercera división del fútbol italiano) dialogó este jueves en exclusivo con el programa radial y online LA VOZ DEL ESTADIO por radio Residencias (96.5) Mar del Plata, por el canal de You Tube @golesdemedianoche y por radio Éter (90.5 Mar del Plata) donde además de afirmar que ” Yo colaboro en esta campaña de Kimberley en el Federal A y si avanzaran a la Primera Nacional, saben que cuentan conmigo” y que le gustaría que los verdiblancos continúen como ” un club con actividad social, con básquetbo,, natación y demás,a diferencia de lo qeu sucede aquí en Italia que , por ejemplo el Peruggia es UNA EMPRESA SOLO DE FÚTBOL, y no tiene otras actividades.” afirmó después, con relación al próximo llamado a licitación del estadio José María Minella, con la aparición de su nombre como integrante de una posible sociedad con Proenter y AFA para explotar dicho escenario , aseveró que ” NO TENGO NADA QUE VER ni veo el negocio por la tamaña inversión que hay que hacer” dando por tierra con los rumores.

Aquí el audio con respecto al Minella

aqui la nota completa



