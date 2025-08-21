La ayuda para la emergencia de Bahía Blanca

A través del decreto 424/2025, el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley aprobado por las dos cámaras del Congreso que habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de Bahía Blanca después del temporal del 7 de marzo y subsidios para los afectados.

El proyecto de ley para la emergencia de Bahía Blanca, que fue aprobado por Diputados y el Senado, incluía un fondo especial de $200.000 millones, que debía constituirse en un plazo no mayor a 30 días, y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales, impactada asimismo por las lluvias extraordinarias.

El Ejecutivo asegura que ya envió a Bahía Blanca los $200.000 millones mediante un decreto, pero la oposición quiere consagrar el fondo por ley para limitar la discrecionalidad presidencial. “El Fondo Especial apunta a reconstruir infraestructura y reactivar el circuito económico local, algo que no cubre el decreto”, argumentaron el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi (UCR). (DIB)