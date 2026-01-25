No se olviden de Cabezas: A 29 años de su crimen

Se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotoperiodista que fue asesinado por sicarios contratados por el mega empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó minutos antes de ser detenido. El homicidio del profesional se convirtió en el eje de la libertad de prensa y que puso en jaque la labor periodística. Se espera que se realicen diversos actos en Pinamar y General Madariaga para conmemorarlo y para que continúe el reclamo de justicia.

Este domingo, y como cada 25 de enero, familiares, amigos y colegas recuerdan a Cabezas y alzan la bandera de lucha, llevando a cabo diversos encuentros y manteniendo en pie su labor como reportero gráfico y periodista.

Gabriel Michi, editor de Newsweek Argentina y compañero de Cabezas cuando sucedió el hecho, reflexionó hace un tiempo sobre el impacto del asesinato que marcó un antes y un después en la historia del periodismo argentino.

“Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la sociedad argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto: que una sociedad entera se movilice en defensa de un periodista«, afirmó.

Cómo fue el crimen de Cabezas

En el verano de 1996, José Luis Cabezas trabajaba para la revista Noticias como fotógrafo y periodista investigativo. Antes de su crimen había estado detrás de la corrupción y el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

Su vida cambió cuando el 3 de marzo de ese año la revista puso de tapa la primera foto de Yabrán, quien desde entonces se ocultaba de los flashes. El encargado de la foto fue Cabezas y se trató de la sentencia de su muerte.

El asesinato del reportero gráfico ocurrió recién en 1997 cuando estaba de vacaciones en Pinamar. El 25 de enero fue encontrado muerto con varios disparos dentro de su auto, el cual fue prendido fuego.

El asesinato de Cabezas generó una gran movilización social y política en Argentina. Se realizaron manifestaciones y marchas en su memoria. Además, se exigieroninvestigaciones y sanciones para los responsables de su muerte, supo la Agencia Noticias Argentinas

Finalmente, en 2000, Yabrán, dueño de OCA, se suicidó antes de ser arrestado. Sin embargo, la justicia argentina continuó investigando y procesando a otros involucrados en el asesinato, como a la banda de «Los Horneros», un grupo de delincuentes de La Plata, conformado por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga.

La muerte de José Luis Cabezas es recordada cada año en Argentina como un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la justicia.

.

Micaela Cendra