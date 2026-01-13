«¡No se metan al agua!»: dramático rescate en la albufera de Mar Chiquita tras la repentina crecida del mar

La repentina crecida del mar que azotó la costa bonaerense este lunes por la tarde derivó en un operativo de máxima tensión en la albufera de Mar Chiquita. Un hombre que se encontraba en el lugar fue arrastrado por la violenta confluencia del agua marina con la del río, lo que obligó a una intervención heroica del cuerpo de guardavidas para evitar una tragedia mayor.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno se registró cerca de las 16:20 horas, cuando una ola de gran magnitud ingresó de forma inesperada y elevó drásticamente el caudal en una zona frecuentada por familias.

¿Cómo se produjo el rescate y en qué estado se encuentra la víctima?

Ante el avance súbito del agua, los guardavidas comenzaron a dar la orden de evacuación inmediata al grito de «¡No se metan al agua!», para proteger a los veraneantes. En ese escenario, un hombre de aproximadamente 30 años fue alcanzado por la fuerza de la corriente y perdió el control, quedando a punto de ahogarse. Tras ser retirado del agua, el personal de seguridad le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la arena antes de que fuera trasladado de urgencia a un centro asistencial.

¿Qué provocó la situación de peligro en la albufera?

La situación crítica fue generada por la combinación de la marea meteorológica y la geografía particular de la albufera, donde el choque de las aguas generó remolinos y una succión imprevista. Testigos del hecho describieron minutos de angustia extrema mientras los equipos de emergencia trabajaban contra reloj para asistir al bañista en una zona que se volvió traicionera en cuestión de segundos.