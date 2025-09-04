«No me rompan las bolas con eso»: José Luis Espert se hartó y estalló por el caso Spagnuolo

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, estalló este jueves al ser consultado sobre su vínculo con Diego Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS investigado por los audios de coimas, y le pidió al periodista Jonatan Viale que no lo «jodiera» con el tema: «No me rompan las bolas con eso».

Según supo Noticias Argentinas, durante la entrevista en Radio Rivadavia, Espert se mostró visiblemente molesto por la insistencia sobre su relación con Spagnuolo. «Yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert. (…) Me van a operar y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias las que quieran», sentenció.

El diputado negó rotundamente tener una amistad actual con el exfuncionario. «Yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace 5 años, 2021, más o menos. Después nunca más. ¿Cómo voy a saber de eso?», se defendió.

Espert solo admitió un contacto reciente, pero aseguró que fue en un rol puramente institucional. «Tuve una reunión vinculada con el ANDIS, pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda» y debía evaluar el costo fiscal de un proyecto de ley sobre discapacidad.

El legislador enmarcó todo el escándalo como una típica operación del kirchnerismo. «Es parte de la campaña sucia de kirchnerismo, como las escuchas ilegales. Siempre antes de una elección el kirchnerismo está dando vuelta», afirmó. Cuando le preguntaron por qué Spagnuolo habría inventado todo, Espert concluyó: «No, no sé. No tengo la menor idea. Pregúntenselo al Chico».