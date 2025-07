No hay un solo familiar de Miguel Russo que lo rescate ?

Al hincha de Boca le preocupa el paupérrimo andar de su equipo . Eliminado tempranamente de la Copa Argentina , sigue perdiendo en el campeonato. Ahora a manos de Huracán y ello esconde tofas la miserias que existen alrededor de esta campaña deportiva .

El hijo futbolista . Su compañera de vida. Algún hermano si lo tuviese , es incapaz de ir a rescatar a Miguel Ángel Russo de esa picadura de carne llamada Boca Juniors ? Sin llegar al límite del Diego Maradona que vimos casi arrastrarse por las canchas como DT de Gimnasia , verlo al gran Miguel en cada conferencia de prensa o cada vez que los directores de cámaras dejan de apiadarse y lo “ponchan” en primer plano genera una gran tristeza . Seguro quienes esto están leyendo compartirán conmigo la sensación de “ te acordas aquella energía que tenía el abuelo y hoy hasta le cuesta expresarse al borde del balbuceo ?”

Lo diríamos con nuestros abuelos . No se lo plantean los familiares de Miguel ? No lo expongan más . Aunque nos digan que nadie lo “manda” o decide por él, a distnsifa les pido desde un prque?isimo rincón, humanamente que no le quiten la dignidad. Es lógico que la prensa llegue al límite del respeto de no ahondar en la imagen que devuelve cada gesto del DT por la TV.

Una cosa es consecuencia de la otra. Boca juega mal ya desde mucho antes que Russo sea la “cara

visible” porque está claro que el ENTRENADOR es Claudip Úbefa, que aparece cono “ayudante de campo”, y el establishment del futbol solo les interesa “pegarle” a Riquelme aunque no le “peguen” a Brito – presidente de River – cuando con un plantel de costo multimillonario en euros no puede ganarle a 9 chicos de inferiores y dos mayores de San Lorenzo de Almagro en el Monumental de Nuñez

Prinero “llévense” del club a Russo. Luego hablaremos de fútbol ; funcionamiento; rendimientos ; estilo de juego y demàs.