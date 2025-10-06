No hay plata pero La Libertad Avanza busca pagar el costo de reimpresión de boletas: $12.000.000.000.

De acuerdo a diversas fuentes, salieron de imprenta casi la totalidad de las boletas únicas requeridas para el padrón electoral bonaerense. Este año se implementará la Boleta Única Papel, que reúne a todos los candidatos en una sola página, y no la tradicional “boleta sábana”. Y reimprimirlas demandaría al menos dos semanas, lo que hace complejo los plazos.

Vale destacar que Boldt Impresores, que se encargará del 34% de las boletas del país, tiene a cargo la confección del 40% de las papeletas de la provincia de Buenos Aires. Mientras que el 60% restante recayó en Artes Gráficas del Litoral.

La otra decisión que debe tomar Ramos Padilla es si finalmente Santilli ocupará el primer lugar de la lista, mientras que la modelo Karen Reichardt quedará como segunda candidata.

El decreto 171/2019, que regula la paridad de género en las listas electorales, dispone que si un candidato renuncia, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en el orden. Es por eso que Santilli sería el primero.

Sin embargo, algunos expertos judiciales sostienen que este artículo fue pensado principalmente para garantizar la paridad de género cuando la cabeza de lista es mujer. Por eso todo dependerá del criterio que adopte la Justicia electoral. (DIB)