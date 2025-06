No es sólo la economía: las áreas clave que el Gobierno abandonó y para las que no tiene un plan

El Gobierno debería poder explicar cosas con tranquilidad y sensatez. El problema es que Milei tiene un estilo que puede gustar o no. A mí no me gusta, pero hay cosas que requieren explicaciones serias, y no alcanza con que todo el oficialismo copie los dichos del presidente. Es muy importante que no haya déficit fiscal. El gobierno sostiene eso, y yo estoy de acuerdo. Es lógico que la prioridad sea ordenar la economía después del desastre económico del gobierno anterior y de la criminal gestión de Massa en Economía. Hay que explicar cómo se llega a ese objetivo, pero el gobierno no es solo la economía, y la Argentina está mal en todas las áreas.

Por ejemplo, no hay ajuste sobre los planes sociales, y sí pagan el ajuste los jubilados. Si la situación es esa, alguien debería explicar cuál es el plan del gobierno para los jubilados. Es obvio que es una situación complicada, porque el kirchnerismo se dedicó a romper el sistema con jubilados sin aportes. Pero los jubilados con aportes son un tema complicado, porque es gente que ya aportó el dinero y ahora está en una situación complicada. Los están robando.

Yo sé que al oficialismo le resulta difícil, pero debería poder explicar el plan, explicar por qué es importante no tener déficit y, sobre todo, tener empatía con un sector que la pasa mal luego de haber aportado toda la vida.

En el tema económico, nadie explica que Argentina es carísima, y que el consumo no levanta ni se crean nuevos empleos. La clase media es claramente la más perjudicada. Nadie sabe si es una situación temporal por el problema de la inflación o si es algo que vino para quedarse.

Nadie habla en el gobierno de la educación, y según las pruebas Aprender, uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Eso es una catástrofe, y no hay ningún anuncio oficial sobre qué hacer con semejante resultado. No estoy diciendo que sea responsabilidad de este gobierno; digo que este gobierno habla de poquísimos temas: de economía, de reforma de áreas del Estado y poco más.

Se dice, como mérito, que se cortó la obra pública. Es cierto que el kirchnerismo convirtió la obra pública en sinónimo de corrupción, pero la gente muere en las rutas que están en pésimo estado. No se anuncia ningún plan ni metodología para frenar esas muertes.

Volvió a morir un niño en La Matanza como resultado del accionar delictivo. Thiago Correa murió porque hay lugares de la Argentina que son tierra de nadie. Grandes zonas de la provincia de Buenos Aires están tomadas por delincuentes. El gobierno no dice nada a Kicillof ni despliega ninguna idea acerca de cómo resolver el gran problema de tener tantos delincuentes y tanta gente armada sembrando el terror ciudadano.

No sirve insultar ni mandar a los medios a iletrados como la diputada Juliana Santillán. Mandar a los medios a los personajes farandulescos que trabajan de diputadas es un daño que el gobierno se hace a sí mismo y que le hace a la política. El único dato que se ha visto parejo en las últimas elecciones ha sido la alta abstención. Es lógico que haya gente que la pasa mal y no va a votar porque ve el nivel de idiotez de algunos de los representantes. Pero llenar las listas de impresentables tiene ese riesgo. Ya han probado hasta el infinito con los impresentables. Sería bueno para el gobierno que empiece a aparecer gente seria y, sobre todo, empática con la situación de los que la pasan mal.

Ya estuvo bien de gente bizarra hablando de lo que no sabe. Es tiempo de enfrentar los problemas y de que el gobierno empiece a mostrar opiniones técnicas en todas las áreas. Tiene que gobernar todas las áreas y mostrar planes. A eso se dedican, en general, los gobiernos.