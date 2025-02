No desvinculan al EMTUR por publicidad no autorizada: Descontrol; Obstruyen paso de peatones en veredas de la costa

Se trata de un proyecto presentado por el concejal Diego García, quien denuncia la presencia de cartelería sobre la vía pública que obstruye el tránsito de los peatones.

El tema de la publicidad viene siendo un punto de fuertes críticas contra el gobierno municipal, sobre todo desde el punto de vista de Unión por la Patria, que desde el año pasado viene reclamando por la cantidad de dinero que el Intendente destina a la pauta publicitaria.

Sumado a esto, sobre el Paseo Galíndez, histórico sector de nuestra ciudad, se encuentran carteles o banners publicitarios que no permiten la correcta circulación de las personas: “ si alguien tiene un chico y transita con un cochecito es imposible que pueda pasar por la vereda, los carteles ocupan más de la mitad. De la misma manera, si alguien en silla de ruedas o con movilidad reducida quiere transitar tampoco lo puede hacer ”, afirma García.

Particularmente, existe una Ordenanza que regula la publicidad sobre la vía pública, exigiendo el paso de los expedientes por el Concejo Deliberante. No es el caso de estos carteles, que fueron instalados de manera ilegal utilizando el espacio público sin autorización previa.

“ Esto no es menor, no sólo no sabemos quien percibe el canon de esta publicidad ni como fue pactado, sino que tampoco sabemos quién se va a hacer cargo del arreglo del espacio una vez retirados los carteles, que necesitaron de agujerear la vereda ”, afirmó el edil.

Para finalizar, García mostró preocupación sobre la cuestión publicitaria: “ Estamos cansados de estos negocios del municipio sobre los espacios públicos de los que no sabemos nada, arreglan cosas a espaldas de la gente, juegan con los recursos de los marplatenses sin especificar qué reciben, cómo y cuál es el arreglo. La ciudad tiene un montón de problemas y lo único que vemos es un negocio con los espacios públicos ”.

LINK AL PROYECTO: https://drive.google.com/file/d/162xwdmi1mYlYTGISLKzub6037Tk1YVOy/view?usp=drive_link

Imagen: Infobrisas