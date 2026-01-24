No descartan fuertes lluvias y tormentas para las próximas horas

La ciudad de Mar del Plata está viviendo el fin de semana con más turistas del verano, el anteúltimo de enero, y el clima llega con buenas y malas noticias para la gente.

Según datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, este fin de semana que comenzó el sábado, será el que más gente tenga en Mar del Plata, que tendrá la capacidad hotelera por arriba del 85 por ciento, algo que no pasó en todo el verano.

Mar del Plata con el clima complicado

Desde hace varios días la Ciudad Feliz está gozando de buen tiempo pero para este sábado y domingo se esperan lluvias, algunas fuertes. Los valientes que quieran ir a la playa podrán hacerlo porque las marcas térmicas máximas superarán los 30 grados todo el fin de semana.

Para este sábado la mínima será de 17 grados y la máxima superará los 30, mientras que el domingo hará más calor porque la temperatura más baja se ubicará arriba de los 20 grados.

El agua del mar más caliente

La temperatura del mar en Mar del Plata, sobre todo en la zona de Punta Mogotes, se mantiene en valores ideales para los turistas en plena temporada de verano. Según los últimos registros, hoy el agua alcanza los 21,8°C, una marca que se ubica por encima del promedio histórico para esta época del año y resulta más que agradable para quienes eligen la playa.

De acuerdo a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el registro más alto para esta fecha se dio en 2021, cuando el mar llegó a 22,9°C, mientras que el valor más bajo se registró en 2023, con 20°C. Para los próximos días, los especialistas anticipan un leve descenso: en los próximos 10 días la temperatura del agua podría bajar hasta los 21,3°C, aunque seguirá dentro de parámetros confortables.

Promedios históricos del agua en Punta Mogotes

Durante el mes de enero, la temperatura promedio del mar en Punta Mogotes es de 20,4°C, con una mínima de 18°C y una máxima que puede alcanzar los 23,5°C, dependiendo de las condiciones climáticas y los vientos predominantes.

La temporada alta de bañistas se extiende de enero a marzo, período en el que la temperatura del agua no suele bajar de los 20°C, lo que permite nadar y permanecer en el mar con comodidad.

Cómo varía la temperatura del mar según la estación

A lo largo del año, el comportamiento térmico del agua presenta variaciones marcadas:__IP__

Invierno: temperatura media de 11,2°C

Primavera: alrededor de 13,3°C

Verano: promedio cercano a los 20°C

Otoño: valores en torno a los 18°C

Con estos registros, Punta Mogotes se consolida como uno de los sectores más elegidos de la costa marplatense durante el verano, ofreciendo condiciones ideales tanto para el descanso como para las actividades recreativas en el mar.