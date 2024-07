No a las SAD dicen los clubes de Mar Del Plata

El anuncio por parte de Javier Milei en relación a la posibilidad de que ingresen capitales privados, principalmente extranjeros, a los clubes de la Argentina despertó rápidamente la postura de los distintos niveles dirigenciales deportivos. En este caso, los flashes se depositaron principalmente en las entidades vinculadas al fútbol pero también aparecen otras disciplinas como foco de la cuestión. Por eso, desde el Club Atlético Kimberley no dudaron en poner a disposición las instalaciones de Avenida Independencia 3030 para la presentación de los proyectos a nivel local y provincial. El primero en tomar para la palabra como dueño de casa fue Mignini que agradeció a los que se acercaron y dejó en claro la postura del club. “Es un tema que siempre hablamos en comisión directiva y que lo tenemos muy claro. Kimberley está en contra de las Sociedades Anónimas dentro de los clubes. En nuestro caso, en 103 años de historia, ha funcionado de la mejor manera así como venimos, como una entidad sin fines de lucro, así que creo que es como tiene que seguir”, puntualizó. Taccone fue quien expuso sobre la presentación que se hizo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). “No es la primera vez que intentan avanzar en este sentido, pero la realidad es que quienes quieren hacer esto son los mismos que creen que más que una nación lo que tenemos que tener es un territorio libre para los mercados y que cada uno haga su negocio. Y para quienes quieren eso, los clubes somos un estorbo porque no se reparten utilidades, trabajamos todos por un interés colectivo”, señaló el concejal de Acción Marplatense.Ariel Ciano continuó con las declaraciones y apuntó al rol de los clubes en el desarrollo humano. “Todos nosotros que estamos aquí presentes, creemos en la importancia de los clubes. Alguna vez pasamos por uno, nos emocionamos con el esfuerzo que hacían sus dirigentes y vimos como por ese club transitaron muchas personas que luego fueron mejores. Acá hoy tenemos ejemplos claros como Claudia Rodríguez, campeona mundial de patín, formada en Kimberley e Inés Arrrondo, que dio sus primeros pasos en Universitario y después de trabajar a nivel nacional por el deporte, hoy se encuentra otra vez en el club formando a chicos y chicas”, describió. No se puede medir el éxito por los triunfos deportivos – todos nosotros creemos que pasa por otro lado – pero si quieren tomar ese parámetro, tomémoslo. El período más exitoso de la selección argentina de fútbol, el actual, está conformado por jugadores formados en nuestros clubes. Emiliano Martínez, el ejemplo más cercano, se formó en clubes como los que ustedes dirigen. Si quieren tomar el ejemplo del último Juego Olímpico, pasa lo mismo. Las medallas las ganaron deportistas formados en clubes de barrio”. Por último, Ciano remarcó el compromiso por parte de los tres bloques políticos y extendió la participación al HCD. “Tenemos que estar atentos para defender a nuestros clubes. Cuenten con nosotros, nosotros contamos con ustedes Los vamos a invitar a las jornadas en el Concejo Deliberante para visibilizar también estas cuestiones en ese ámbito y que la voz de los clubes se escuche más fuerte”, culminó. Del lado de las instituciones deportivas participantes, el vicepresidente primero de la Liga Marplatense de Fútbol, Fernando Diéguez, también puso sobre la mesa la postura de la casa madre. “Lo que nos interesa es dejar en claro que nosotros estamos alineados a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y del Consejo Federal. Creo que este es el momento ideal para fijar nuestra postura y demostrar que no se les va a hacer fácil“, remarcó. Por último, el diputado provincial, Gustavo Pulti que, antes que nada, destacó que a los pocos minutos de presentados los proyectos ya tenían gran adhesión por parte de los distintos bloques. “Tenemos que preguntarnos qué queremos, si espectáculos deportivos o que el deporte sea un vehículo de formación social y de desarrollo humano; ganancia para algunos o rentabilidad social para todos. No quiero que mañana algún club club de Mar del Plata esté regido por capitales que no sabemos de dónde vienen. Hay escándalos e internacionales por la plata sucia que manejan las SAD“, enfatizó.