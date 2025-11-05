Ni misterio ni ocultismo: La productividad que impulsa Milei funcionó hace 30 años en Mar del Plata

Mar del Plata fue pionera en productividad estatal: el sistema municipal que anticipó, hace 30 años, una política que hoy impulsa el Gobierno Nacional

Antes de que la palabra productividad ingresara al vocabulario político y gremial de la Argentina, Mar del Plata ya había implementado un modelo formal de incentivo por resultados en el empleo público. Ocurrió durante la gestión del exintendente Elio Aprile, y tuvo como protagonista técnico a la ex-Dirección Municipal de Vialidad, dirigida por el ingeniero José María Conte.

Treinta años después, el esquema vuelve al centro del debate: el Gobierno Nacional actual propone un sistema similar, pero a escala federal.

Un modelo inédito en la administración pública

El plan, en su primera etapa aplicado entre1995 y 2001, consistía en un sistema de retribución variable basado en metas de producción, sin alterar derechos laborales . No se trataba de recorte salarial, flexibilización ni reducción de planta, sino de un esquema de premio económico por mayor rendimiento.

Los tres pilares que definían la productividad fueron:

Pilar Descripción 1. Adhesión voluntaria Los empleados podían aceptar o rechazar incorporarse al sistema. 2. Garantía salarial Nadie podía cobrar menos que el sueldo de convenio. No existía pérdida de derechos. 3. Piso de actividad Cada área tenía un nivel de producción mínimo, basado en su historial. Superarlo generaba dinero extra a repartir.

El excedente económico se distribuía mediante una fórmula objetiva que combinaba tres evaluaciones: desempeño individual, rendimiento del grupo de trabajo y productividad global de la Dirección Municipal de Vialidad

De rechazo inicial a adhesión total

El modelo empezó el primer mes con pocas adhesiones, pero dos meses después el plantel completo estaba sumado voluntariamente. Lo que ocurrió después es uno de los datos clave que vuelve a poner el caso en debate:

–Durante seis años, la planta de personal se mantuvo estable o incluso se redujo levemente: pasó de 120 empleados a 116.

–El presupuesto del área se multiplicó por siete.

–Se ejecutaron obras históricas, entre ellas:

? 1.170 cuadras de pavimento en diferentes barrios

? Pavimentación y puesta en valor del Camino Viejo a Miramar

? Demolición con explosivos, junto al Ejército Argentino, de la Manzana 115

? Participación en el Plan Mar del Plata 2000 , una de las mayores expansiones de infraestructura de la ciudad

, una de las mayores expansiones de infraestructura de la ciudad Los salarios del personal aumentaron en promedio un 35%, como resultado directo del plus por productividad.

– 2025: el retorno del concepto

El Gobierno Nacional actual propone, como parte de su reforma del Estado, incorporar productividad al empleo público nacional, en principio vinculada a metas, eficiencia operativa, digitalización y reducción de costos estructurales.

A diferencia del modelo marplatense, el proyecto nacional se plantea como política de alcance federal, sobre organismos estatales, empresas públicas y eventualmente provincias adheridas.

– Conclusión

Treinta años después, Argentina discute a nivel nacional una política que ya demostró efectos concretos en una ciudad del interior.

Mar del Plata, otra vez, fue pionera en el pais.