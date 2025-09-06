Neveleff y Monforte disertarán sobre el cine como patrimonio cultural de Mar del Plata

Hoy a las 17:00, los investigadores Julio Neveleff y Miguel Monforte ofrecerán una charla abierta y gratuita sobre el cine como patrimonio cultural de Mar del Plata. El evento tendrá lugar en Villa Mitre (Lamadrid 3870), y está dirigido a todos los interesados en la historia y la influencia del cine en la ciudad.

El patrimonio cultural, entendido como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que una sociedad hereda, protege y transmite a las futuras generaciones, es la base de esta propuesta. Los expositores realizarán un repaso histórico sobre la influencia del cine en Mar del Plata, desde sus orígenes hasta la actualidad, destacando su impacto en la vida social y cultural local, así como su proyección en el imaginario colectivo nacional e internacional.

Basada en la investigación que dio origen al libro “Mar del Plata es cine. De los pioneros a 2024”, la charla abordará la dimensión pintoresquista del cine rodado en la ciudad, caracterizado por la postal turística centrada en el paisaje. Asimismo, se explorarán otras miradas presentes en las producciones cinematográficas locales, incluyendo las obras de numerosos realizadores marplatenses que reflejan sus inquietudes y necesidades.

La actividad invita al público a reflexionar sobre la importancia del cine como expresión de la identidad y la conexión social de Mar del Plata. No se requiere inscripción previa para participar.

Fuente: www.funcinema.com.ar