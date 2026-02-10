Neme: “tengamos puesto el corazón de nuestra ciudad, con el empuje y el esfuerzo de sus distintos sectores productivos”

En una ceremonia desarrollada en Plaza Colón, el Jefe Comunal aseguró: “el camino que tomamos es claro: el de una Mar del Plata pujante, con laburo, que se vincula con el sector privado”. Esta tarde, los festejos continuarán a partir de las 18, con una fiesta en el Parque San Martín. Será un evento abierto a toda la comunidad, con números artísticos, foodtrucks de distintas firmas participantes del CaFest y feria de emprendedores.

El intendente municipal Agustín Neme encabezó este martes el Acto Oficial por el 152° aniversario de Mar del Plata, que se realizó al pie del monumento a Patricio Peralta Ramos, fundador de la ciudad, ubicado en Plaza Colón.

Además de Intendente, el acto contó con la presencia del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación Daniel Scioli, el presidente del HCD Emiliano Recalt, la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata Mónica Biasone, el Obispo de la Diócesis monseñor Ernesto Giobando y Pablo Arauz Peralta Ramos, representante de la familia fundadora de nuestra ciudad.

También estuvieron presentes integrantes del Gabinete Municipal, concejales, legisladores con asiento en la ciudad, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y representantes del empresariado local, entre otros.

“Pensaba en el privilegio de haber nacido en esta ciudad, de ser cuarta generación de marplatenses”, señaló Neme en el inicio de su alocución. “La verdad es que esta ciudad nos llena de orgullo. Y en lo personal, lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes es que tengamos puesto el corazón de nuestra ciudad, con el empuje y el esfuerzo de sus distintos sectores productivos, de sus universidades”, agregó.

“Y ocupar este rol circunstancial de Intendente tiene que ver con eso, con poner el corazón en cada una de las cosas que hacemos. En lo personal, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y también el equipo que me acompaña. Con esfuerzo, sabiendo que hay mucho por hacer y que también hemos logrado mucho, en una ciudad donde el sector privado nos ha acompañado desde el minuto cero”, aseguró el Jefe Comunal.

En ese sentido, el Intendente hizo un llamado a la unión. “Hemos logrado cosas maravillosas, pero siempre me van a escuchar decir lo mismo: con mucha humildad, tengamos en cuenta todo lo que nos falta aún por recorrer. Tratemos de despojarnos de esas diferencias -que quizás a veces parecen muchas y quizás no sean tantas- y pongamos el corazón en cada una de las cosas que hacemos, en el lugar que nos toque, en la tarea que nos toque.”

“Nuestra ciudad se merece que todos los días cada uno de nosotros nos levantemos pensando en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros compañeros de estudio. Pongamos el corazón en cada una de las cosas que nos falten.”

Por último, el titular del Ejecutivo afirmó: “como como intendente de la ciudad, estaré siempre abierto a la crítica constructiva, pensando en cada uno de los vecinos de esta de esta ciudad. Y levantándome todos los días viendo cómo hacer para mejorar aquellas cuestiones que aún quedan por mejorar. Y entendiendo que el camino que tomamos es claro, es el que estamos convencidos, es el de una ciudad pujante, con laburo, que se vincula con el sector privado, porque nada mejor para una persona, para su interior y para su futuro, que poder tener formación, que poder tener trabajo, que poder tener dignidad.”

“Cuenten conmigo para eso. Y para seguir rompiéndome el lomo todos los días por mi ciudad, por la ciudad de todos, por la ciudad más hermosa del mundo”, concluyó Neme.

Los festejos continuarán por la tarde

Asimismo, el Municipio -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura- invita a la comunidad a participar de la celebración oficial del 152º aniversario de la fundación de Mar del Plata que se llevará a cabo este martes a partir de las 18 en el Parque San Martín, en la zona de Playa Grande.

El evento comenzará a las 18, con la actuación de la Guardia Nacional del Mar y la Banda Militar Conjunta. Posteriormente, a las 19, el cantante marplatense Tato Arzune presentará su espectáculo “Canciones de Fogón”. Y a las 20.30 será el turno de la música electrónica, a través de Vuelos, quienes realizarán un dj set que se extenderá hasta las 23.

En el predio habrá foodtrucks de distintas firmas participantes del CaFest (el festival del café de especialidad marplatense que ya tuvo tres ediciones exitosas) y feria de emprendedores marplatenses.

Desde el municipio remarcaron que este evento es posible gracias a la intervención y el padrinazgo de la empresa Cabrales y que toda la técnica necesaria para llevar adelante un evento de estas características estará a cargo de PLS Argentina. También destacaron el acompañamiento en logística de las distintas Asociaciones de Amigos de los Museos de Mar del Plata.