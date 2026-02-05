Neme redobló las advertencias a la Comisión Provincial por la Memoria: «No nos van a correr»

Por más denuncias que nos hagan no vamos a dar ni un paso atrás frente a la extorsión, el desorden y la ocupación ilegal del espacio público, no nos van a correr

Señores de la Comisión Provincial por la Memoria: la Patrulla Municipal trabaja y va a seguir trabajando para sacar a los okupas de las casas, a los fisuras de las plazas y a los trapitos de las calles. Y va a seguir defendiendo a los vecinos que salen a laburar todos los días, se ganan el mango dignamente, llevan a sus chicos al colegio, pagan sus impuestos y hacen las cosas bien. Vamos a apelar y vamos a llegar hasta el final. Ningún vecino de Mar del Plata tiene por qué vivir con miedo…

“Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que empezamos hace seis años: defender al vecino, sostener el orden y hacernos cargo”.

Neme también apunto contra el gobierno provincial al señalar que la Comisión de la Memoria es “un organismo provincial, financiado con los impuestos de todos los bonaerenses”.

“El dinero que la Provincia destina para financiarlos debería dedicarse a reforzar la Seguridad y arreglar IOMA”,