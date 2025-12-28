Necochea: más de 20 martilleros anotados para ejecutar la subasta del Casino

En un contexto de debate político e institucional, Ecos Diarios recorrió las instalaciones del Casino. El relevamiento periodístico permitió mostrar el estado actual del complejo, marcado por el abandono, el deterioro estructural y el paso del tiempo. Pasillos, salas y sectores emblemáticos evidencian una realidad que contrasta con el valor simbólico y urbano que el Casino supo tener durante décadas para la ciudad.

La subasta del Casino de Necochea

Fuentes ligadas al proceso que derivará en la proyectada subasta del complejo revelaron que este viernes 2 de enero podría ser la fecha en la cual, por sorteo, se designe el martillero que llevará a cargo el remate. Tras recibir el listado, la Municipalidad le asignará un número a cada martillero inscripto, con el cual participará en el sorteo, que será avalado legalmente por un escribano público.

Durante una conferencia de prensa brindada el viernes de la semana pasada en las escaleras del acceso principal al Casino, en la que embistió contra el proyecto de concejales opositores para modificar la ordenanza aprobada, el intendente Arturo Rojas indicó que, “aunque no hace falta” que un escribano público constate el mencionado sorteo, “lo vamos a convocar igual para darle un mayor marco de transparencia”.

El jefe comunal también destacó: “A partir de ahí estaremos haciendo el decreto de designación y poniendo la fecha de la subasta, que estimamos debería ser a fines de enero o principios de febrero”. A su vez, anticipó que “en un marco de transparencia absoluta se va a publicar por todos los medios, para que haya la mayor cantidad de interesados posibles puedan participar en una subasta pública”.

¿El porqué de la venta del Casino?

“La realidad es que hoy el municipio gasta en el Complejo Casino, sólo en electricidad, entre 10 y 25 millones de pesos mensuales, según la época del año. Más el costo del personal afectado a controlar que no sea vandalizado”, dijo el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, en el Concejo Deliberante, a finales de noviembre. Lo hizo durante la presentación del proyecto de ordenanza que los concejales debían aprobar para autorizar la venta del emblemático complejo.