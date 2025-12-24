Navidad de los pobres: Qué feliz Navidad !!!; Cayó la venta de juguetes

La cámara indicó que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento resultaron clave para sostener parte de la actividad, sobre todo en compras de último momento.

Tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una presencia prácticamente nula del efectivo.

Las ventas online, que representan aproximadamente el 25% del mercado, registró un volumen estable en comparación con el año anterior, sin mostrar crecimiento, de acuerdo con la CAIJ.

El ticket promedio varió según el tipo de canal de venta: en jugueterías de barrio se ubicó en torno a $19.000 por juguete, en supermercados rondó los $10.000 y en cadenas especializadas ascendió a aproximadamente $45.000.

Entre los rubros más demandados se ubican los juguetes didácticos para primera infancia, artículos para el aire libre, juegos de mesa familiares, sets de manualidades y muñecas.

También se destacó el crecimiento en la búsqueda y venta de peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples.