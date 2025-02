Narco criminalidad: Otra vez la política cambia de vereda; Bullrich a puro anuncios con Montenegro a babucha

El asesinato que disparó la acción política en el escenario ideal de la disputa. La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich absorbe aspectos selectivos del gobierno de Milei, como haber neutralizado parcialmente la violencia en Rosario, cuyos índices alcanzaron límites desconocidos en el marco de la acción del narcotráfico.

Para el encono político existente en Mar del Plata en plena temporada alta, entre el intendente Guillermo Moreno y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, se sumó un episodio que eleva exponencialmente la gravedad de la situación, que aparece como descontrolada, sin que asome la narco criminalidad como el eje de la problemática, y el clásico minué que tan bien bailan los políticos, los funcionarios judiciales y las autoridades policiales.

Bullrich bajó con más promesas, las mismas que hizo hace 2 años y que ahora se precipitan en las últimas horas, donde la inseguridad ha tomado un número en las estadísticas que no tenían registro en la ciudad. La narco criminalidad ha llegado a los estamentos de discusión política. No son las pistolas no letales ni los trapitos ni las cámaras de seguridad ni los botones anti pánico. La política nuevamente ha cruzado de vereda para no enfrentar la cuestión de fondo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó hoy Mar del Plata. En una conferencia de prensa junto al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, anunció la implementación del Plan 90/10, que implica la llegada de fuerzas federales a la ciudad.

Según expresó la funcionaria, los agentes estarán enfocados en tareas de investigación e inteligencia para combatir el accionar de las bandas delictivas. Para esto, se asentarán en un predio cedido por la Municipalidad, que se terminará de acondicionar a fines de febrero, con una ubicación que aún no fue revelada.

“Mar del Plata es una ciudad de todos los marplatenses, pero también de todos los argentinos, que no vienen solamente en verano, sino en todo el año. Como Gobierno Nacional, eso hace que le dediquemos una especial atención con trabajo en conjunto con el intendente Montenegro, que se pone al hombro la seguridad, se ocupa y se preocupa“, manifestó Bullrich ante el móvil de Radio Brisas.

También aseguró que “estamos en uno de los centros de monitoreo más importantes del país y eso demuestra la capacidad de una ciudad para controlar sus problemas, que por supuesto existen y trabajaremos para combatirlos. Sabemos lo que sucedió hace pocos días con el asesinato del kiosquero, por eso tratamos de esclarecer todos los temas“.

Respecto a la denominación del Plan 90/10, la ministra aseguró que “en el 10% de nuestro territorio se cometen el 90% de los homicidios. Eso no quiere decir que las ciudades tengan tasas de homicidios más altas, pero, por la densidad habitacional, algunos lugares suman una cantidad importante“.

“Tenemos 193 municipios en los que durante el año pasado hubo homicidios. En el resto no tuvo uno solo, y por eso es que tomamos la decisión de este plan focalizado y dirigido“, añadió.

Asimismo, precisó que “Mar del Plata tiene una particularidad, porque es una ciudad que creció enormemente y sigue creciendo. Es la primera ciudad más importante del interior de la provincia de Buenos Aires y la tercera en toda la Provincia. Su densidad poblacional hace que le prestemos atención“.

“Sabemos que no es lo mismo trabajar con alguien que tiene una mirada distorsiva de la seguridad y que cree más en los delincuentes que en los policías, que con alguien que considera necesario tener una mirada clara contra los delincuentes, más allá de que a veces hay que tomar decisiones sobre policías cuando no están cumpliendo con su deber o son parte del problema”, agregó.

Bullrich manifestó también que “el presidente (Javier) Milei, con quien acabo de estar, está totalmente convencido de que esta es una ciudad que debe tener una convergencia con el trabajo de la intendencia, la policía de la Provincia y las fuerzas federales”.

“En marzo estaremos terminando un lugar especial cedido por la Municipalidad que pone fuerzas y esfuerzos y traeremos más fuerzas a Mar del Plata para llevar adelante este plan 90/10“, indicó.

El último lunes, el comerciante Cristian Velázquez fue asesinado cuando intentó defenderse de un asalto en el negocio donde trabajaba, en Peralta Ramos al 700. La Fiscalía tomó conocimiento del hecho y con las horas se fue esclareciendo el hecho, gracias a las imágenes obtenidas mediante una cámara de seguridad que había en ese lugar.

Paralelamente, la investigación permitió detener al cómplice del crimen, mientras que todavía resta la captura del autor del homicidio. Ambos responsables de la muerte huyeron en una moto de baja cilindrada, pasadas las 15.30 y a plena luz del día.

Los alcances del Plan 90/10 y la introducción de armas no letales

De acuerdo a lo comunicado por Bullrich, el objetivo del proyecto dado a conocer este jueves es “generar investigaciones profundas sobre las bandas que puedan estar al frente de estas situaciones de violencia extrema y homicidios. Es un plan que se focaliza sobre la baja de homicidios“.

“Tuvimos que generar una preparación, traer la fuerza que va a venir al lugar que está en obra y que se terminará en los últimos días de febrero. Seguramente vendremos el día en que arrancará formalmente este plan, que tiene una tarea de planificación e identificación de bandas que están operando en Mar del Plata“, añadió.

La ministra precisó también que la iniciativa “tiene una parte de inteligencia e investigación, que ya se está haciendo. Ya tenemos mucho detectado, que no lo vamos a decir para que (los sospechosos) no se nos vayan para otros lados y poder agarrarlos“.

En la misma línea, lo definió como “un plan de focalización sobre los homicidios, que son el momento más brutal, pero donde hay homicidios también puede haber balaceras y tiroteos, así que es una forma de bajar el conjunto de la violencia”.

Asimismo, destacó la posibilidad de “tener un intendente que comprenda la violencia y que trabaje codo a codo con nosotros”.

“Ahora van a arrancar, según me dijo Guillermo, con pistolas especiales para terminar con este tipo de delito como el que se sube a un colectivo y amenaza o quien roba un celular. Las Byrna son muy efectivas para ciudades que tienen masividad de gente“, ponderó.

Posteriormente, Bullrich, Montenegro, junto a funcionarios y representantes de las distintas fuerzas, se trasladaron a un establecimiento céntrico de Mar del Plata, donde mantuvieron una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

NOTAS VINCULADAS