Napoleón en la cuenta regresiva: En River cuentan las horas

River buscará dejar atrás la goleada por 4-1 sufrida como local el pasado sábado ante Tigre en la cuarta fecha del Torneo Apertura y el entrenador Marcelo Gallardo planea algunas variantes para regresar a la senda del triunfo ante Argentinos Juniors. Ya trascienden en ámbitos propios del club de Núñez datos sobre una eventual salida de Gallardo y cómo se eleva el reclamos de los hinchas que han dejado de ser incondicionales del director técnico.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el “Millonario” se medirá ante los de La Paternal el próximo jueves desde las 21:15, con el objetivo de recuperarse tanto en lo anímico como en lo futbolístico.

De esta manera, el “Muñeco” modificaría el once inicial respecto al que cayó de forma contundente ante el “Matador”.

Uno de los cambios sería de manera obligada por la expulsión de Fausto Vera, quien supo ganarse su lugar en el esquema del director técnico desde su llegada en enero, y como su reemplazante aparecerían dos opciones: Giuliano Galoppo y Kevin Castaño, quienes deberán demostrar en los entrenamientos para hacerse con un lugar dentro del once.

Por otro lado, la segunda modificación tendría lugar en el arco, si finalmente se termina por confirmar la recuperación total de Franco Armani. De ser así y recibir el alta médica, el histórico arquero millonario ingresaría en lugar de Santiago Beltrán.

El guardameta de 21 años fue el defensor de los tres palos de River durante toda la pretemporada y las cuatro primeras jornadas del Torneo Apertura. Además, supo mantener la valla invicta en todos ellos, excepto el último ante Tigre donde sufrió cuatro goles en una noche compleja para todo el plantel de La Banda.

Asimismo, también podría haber variantes en la defensa debido al flojo rendimiento de la dupla central, situación que le abriría un lugar al chileno Paulo Díaz tras su correcta actuación frente a Rosario Central.

Por último, Matías Viña y Marcos Acuña, ambos con bajo desempeño, pelearán por un lugar ante Argentinos Juniors, mientras que Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero, en la mitad de la cancha, y Facundo Colidio y Maximiliano Salas continuarían desde el arranque en el ataque por la ausencia de Sebastián Driussi.