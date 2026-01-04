Nacimiento, apogeo y fin de los Boca-River de verano, un clásico dentro de los superclásicos

Hace más de 50 años, el miércoles 23 de enero de 1974, Boca y River jugaron su primer amistoso estival. 90 minutos sin puntos en juego pero con las tribunas llenas y un país paralizado, un enfrentamiento que en las décadas siguientes se convertiría en un clásico dentro del superclásico, incluso en un símbolo del descanso de un par de generaciones de argentinos. Hasta que esa tradición se terminó. Como el fútbol de botines negros, camisetas con números del 1 al 11, público visitante en las tribunas o campeonatos de Primera División de 20 equipos, los River-Boca de enero o febrero también se transformaron en una postal de un tiempo ya pasado.

Con el equipo de Marcelo Gallardo en San Martín de los Andes y el de Claudio Úbeda en Buenos Aires, 2026 será el octavo verano sin superclásicos: el último fue en enero de 2018 y, según todos los indicios, tampoco volverá a reeditarse en los próximos años. Una volcánica final de Copa Libertadores 2018 que desgastó las relaciones entre las dirigencias se sumó a otras tres realidades ya preexistentes: hay bastante por perder en lo deportivo, no tanto por ganar en lo económico e invitaciones para realizar pretemporadas en otras geografías.

Aquel 0-0 inaugural de hace medio siglo se jugó en Mar del Plata en un estadio ya demolido, el General San Martín, en el marco de las pomposamente llamadasCopas de Oro, los torneos en la costa bonaerense que se habían inventado hacía pocos años, en 1968. Primero, la apuesta fue mezclar a clubes argentinos con extranjeros, desde los más icónicos hasta los más extravagantes, y así llegaron el Santos de Pelé y varios equipos del eje comunista, como el Vasas de Hungría.

River Boca verano

Es curioso pero, hasta entonces, los superclásicos por fuera de los campeonatos oficiales no llamaban la atención. De hecho, desde el primer amistoso River-Boca, en 1908, hasta esa noche de 1974, sólo se habían jugado 23 ediciones. No era un evento frecuente: el anterior superclásico de exhibición había sido cuatro años atrás, en agosto de 1970, en Rosario.

Pero de a poco, tras aquel empate de enero de 1974, algo se despertó a orillas del océano Atlántico. Todavía no en enero pero sí en febrero -y también en alguna ocasión en marzo-, el superclásico estival comenzó a repetirse: se reeditó en la mayoría de los veranos siguientes, al comienzo casi siempre en Mar del Plata. Hubo ediciones en 1975, 1977, 1978 (por duplicado, una en Montevideo), 1979 (también por dos, una en Córdoba), 1980, 1982 (dos veces), 1983, 1984(por duplicado, una de ellas de nuevo en Montevideo) y 1985.

La mudanza del estadio en Mar del Plata, a partir de 1979 al entonces flamante estadio Mundialista -luego llamado José María Minella-, le dio mayor espectacularidad a los partidos. No había puntos en juego pero empezaban a ser algo más que amistosos: la despedida de Diego Maradona de su primera etapa en Boca, previo al Mundial de España y su pase al Barcelona, fue en una derrota 1-0 ante un River con Mario Kempes, Daniel Passarella y Ramón Díaz el 6 de febrero de 1982.

En 1986, un superclásico de verano se jugó por primera vez en enero en Mar del Plata. Fue otro empate anecdótico, 1-1 -con goles de defensores habitualmente suplentes como Roberto Fornés y Carlos Karabín-, pero le abrió el paso a lo que sería una avalancha de superclásicos en el primer mes del año. Acaso el gol de chilena de Enzo Francescoli a la selección de Polonia, en febrero de aquel 1986, y las llegadas del Spartak de Moscú y el Nantes de Francia, en 1987, fueron las últimas visitas extravagantes: el público quería ver River-Boca.

Desde 1986 y hasta 2018 -con la única excepción de 1989-, River-Boca pasó a jugarse todos los veranos. Hubo años de uno, dos, tres y hasta cuatro ediciones entre enero y febrero, como ocurrió en1993, cuando se enfrentaron tantas veces que los organizadores tuvieron que recurrir al ingenio para bautizar las torneos en juego: Copa de Oro, Copa Desafío, Copa Ciudad de Mar del Plata y Copa Revancha.

Mar del Plata fue la única sede hasta 1993 y al año siguiente irrumpió Mendoza. Entre ambas se complementaron y también, cada tanto, reaparecía Córdoba. Si los amistosos habían sido un espectáculo marginal en los primeros tres cuartos del siglo XX, aquellos 24 entre 1908 y 1974, desde entonces se multiplicaron y pasaron a jugarse, exactamente, 100 veces más, hasta totalizar los 124 actuales. En el desglose quedaron ¡51! en Mar del Plata y 27 en Mendoza.

Podría decirse que Boca empezó a revertir su desventaja en el historial y pasar a ejercer la paternidad sobre River en Mar del Plata, en 1991: la racha de cinco triunfos consecutivos del equipo de Oscar Tabárezsobre el de Daniel Passarella -que incluyó dos partidos por Copa Libertadores y uno por torneo local- comenzó en el Minella en aquel verano.

En un random de historias, de las maravillosas y de las otras, hubo partidos con violencia, como la batalla del “playón” del Mundialista de Mar del Plata, en 2002. Amores de verano,como el gol de Daniel Fonseca -el papá de Nicolás, ex jugador de River-, ese mismo año en Mendoza.Goles olímpicos, como el de Jorge Comas a Nery Pumpido en 1987. Golazos olvidados, como un tiro libre de José Tiburcio Serrizuela a Carlos Navarro Montoya en 1990. Técnicos que renunciaron tras una derrota en los superclásicos, como Ramón Díaz en 2000 y Alfio Basile en 2010. Goles en multiplicado, como los tres de Martín Palermo a Germán Burgos en 2000, en Mendoza. La tradición parecía tan irrompible que ni siquiera se rompió con River en la B, en 2011: a un amistoso en Chaco se le sumó otro en Mendoza. Y también hubo una edición salteña en 2006 con goleada 3-0 de River.

Hasta que en 2017 llegó el primer aviso que algo estaba por cambiar: por primera vez en mucho tiempo, sólo se jugó un clásico de verano, un 2-0 a favor de River con goles deSebastián Driussi y Arturo Minaen Mar del Plata. El plantel de Marcelo Gallardo acababa de hacer la pretemporada en Orlando, un cambio de paradigma respecto a las décadas del 80, 90 y 2000, cuando los clubes hacían sus trabajos previos a las competiciones oficiales en el país, por lo general en Mar del Plata, Tandil y Córdoba.

Las invitaciones para entrenarse en Estados Unidos y otras geografías ayudaron a reconfigurar los veranos, además de la comodidad deportiva: a la pérdida de prioridad por el cachet económico de los superclásicos se le sumó la decisión de evitar exponerse a derrotas que creaban un mal humor innecesario. Perder, aunque sea en verano, era un problema.

También hubo un solo superclásico en 2018, cuando el 21 de enero River volvió a ganar, esta vez 1-0 con tanto de Rafael Santos Borré, otra vez en Mar del Plata. De nuevo, el equipo de Gallardo venía de hacer la pretemporada enEstados Unidos, el punto de inicio para un 2018 en el que lafinal de la Copa Libertadores, con la mudanza de Núñez a Madrid, supuso un momento de inflexión entre ambas dirigencias de entonces. Con el clima cargado, los superclásicos de verano no volvieron en 2019 -¿para evitar las cargadas, también?- y ya nadie hizo demasiado por regresar a una tradición que hoy ya parece de otra época.

De hecho, los casi ocho años que están cerca de cumplirse desde aquel 21 de enero, implican un paréntesis que no sucedía desde hacía 90 años: River y Boca solo habían pasado tanto tiempo sin amistosos entre 1912 y 1936, cuando cumplieron 24 años sin jugar por fuera de los puntos. Desde entonces, nunca habían sumado tanto tiempo de interrupción como ahora. En verdad, Boca y River parecen querer encontrarse lo menos posible: todavía deben dos finales oficiales, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones, ambas de la temporada 2020.

Tal vez los amistosos de verano nunca vuelvan. Pero fueron tan hermosos que el fuego sigue encendido.

Andrés Burgo