Muy grave: Alerta por el acto de Milei en Moreno: «No puedo garantizar que no haya agresiones»

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, advirtió formalmente a la Presidencia de la Nación sobre los «riesgos» que implica la realización del acto que encabezará este miércoles el presidente Javier Milei en el municipio de Moreno, y aseguró que no puede garantizar que no se produzcan incidentes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la advertencia fue comunicada a través de una nota oficial enviada a la Casa Militar, organismo responsable de la custodia presidencial. Minutos después, el propio ministro reforzó el mensaje en declaraciones al canal C5N, donde fue contundente: «No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente».

La comunicación oficial del gobierno de Axel Kicillof alerta sobre los peligros de realizar el evento de La Libertad Avanza «en el lugar elegido en Moreno», al oeste del Gran Buenos Aires.

Esta advertencia se produce en un clima de alta tensión y tras los violentos episodios ocurridos la semana pasada en otros actos del oficialismo, como los piedrazos que recibió la caravana presidencial en Lomas de Zamora y la agresión a un móvil de prensa en un evento en Corrientes.

Desde la Gobernación indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que no está previsto un “protocolo especial” para la actividad porque no es “competencia” del Gobierno bonaerense.

“De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar”, insistieron las fuentes.

Alonso, sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana “no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente”.

“Es un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó”, explicó, en declaraciones al streaming de Infobae.

También añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que también advirtió que “no estaban dadas las condiciones” para la caravana en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.

Milei tiene previsto encabezar este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de LLA para las elecciones del domingo próximo.

El mandatario tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.