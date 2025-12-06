Reprogramaron para el verano el show de Mustafunk en Mar del Plata

El recital de Mustafunk, previsto para este domingo, fue reprogramado para el verano 2026. Las entradas adquiridas serán reintegradas por el mismo medio en el que fueron compradas. Para consultas o asistencia con el reembolso, podés escribir a: compras@ticketmas.ar.

El grupo regresará a la ciudad luego de un exitoso 2024, año que marcó su vuelta a los escenarios tras un receso de tres años. Mustafunk irrumpió en 2013 con su primer álbum de estudio, “Salpica”, presentado a sala llena en el Auditorio Oeste (Haedo) con un show en formato 360°. En 2016 lanzaron “Laboro Chamanik”, su segundo trabajo discográfico, elogiado por el público y la crítica especializada.

“Lados G”, “Culo”, “Plaggio di Plaggio” fueron otros de sus trabajos discográficos. Finalmente, en julio de 2024, Mustafunk marcó su regreso con el lanzamiento de “El jardín de los siguientes”, su más reciente álbum de estudio.

El tour de regreso incluye Mar del Plata, donde el público podrá reencontrarse con su energía característica, sus letras filosas y el inconfundible estilo funk rock que los distingue.