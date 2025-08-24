Música en vivo, danza y raíces latinoamericanas con Carina Niglia y “Siento el sur”

La reconocida cantante y productora Carina Niglia regresa a Mar del Plata con su aclamado espectáculo “Siento el sur”. Será el 11 de septiembre a las 20:30 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), ofreciendo una experiencia que combina música en vivo, danza y raíces latinoamericanas.

“Siento el sur” ha sido declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de General Pueyrredon – EMTUR y por Acción de Paz CABA. Reúne a más de 30 artistas en escena, fusionando géneros como el tango, el folklore y el candombe en un recorrido artístico que destaca por su riqueza cultural y emocional.

Bajo la dirección musical de Víctor Nocelli y con coreografías de Lautaro Ivaldi, acompañado por su compañía Raíces -integrada por 18 bailarines de diversas generaciones-, el show promete una experiencia sensorial única que conecta al público con la esencia de la música y la danza latinoamericana.

Niglia estará acompañada en el escenario por destacados artistas como Claudio Aragón, Marcela Puglisi, Cata Gómez, Alberto Rossi y Jorge Félix Melucci, junto al Cuarteto de Víctor Nocelli y músicos invitados.

La gira 2025 de “Siento el sur” comenzó con un rotundo éxito el 20 de agosto en el Teatro Regina de CABA, donde agotó localidades con días de anticipación.