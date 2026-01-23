Música en clave femenina: llega “Guitarreras” al ciclo “MDP Suena”

“Guitarreras”, el proyecto musical creado por la guitarrista Silvia Castro, se presentará hoy a las 21:30 en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9) como parte del ciclo “MDP Suena”.

La propuesta reúne a un grupo guitarrístico integrado por mujeres que interpretarán un repertorio de alcance universal, con obras especialmente pensadas para ensambles de guitarras y arreglos del compositor argentino Abel Fleury.

El concierto incluirá además composiciones de distintos autores del repertorio universal, interpretadas en formatos variados que abarcan dúos, tríos y presentaciones solistas, ofreciendo un recorrido diverso por las posibilidades expresivas del instrumento.

“Guitarreras” propone una noche para disfrutar de la música en manos de mujeres de distintas edades, unidas por la misma pasión y el compromiso con la interpretación guitarrística.