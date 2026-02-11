Música, diseño y gastronomía: El Príncipe Idiota se presentará en la Feria Tri

El Príncipe Idiota se presentará en formato acústico este domingo 15, entre las 17:00 y las 23:00, en Club Tri (20 de Septiembre 2650), en el marco de una nueva edición de la Feria Tri, una jornada que combinará música en vivo, diseño independiente y propuestas gastronómicas. La entrada será libre y gratuita.

El artista será uno de los protagonistas del encuentro con un show pensado para acompañar el atardecer y generar un clima íntimo dentro de una propuesta que invita a disfrutar en comunidad.

La Feria Tri reunirá a emprendedores y marcas de diseño independiente de todo el país. En esta oportunidad, el público podrá recorrer más de 35 stands con propuestas de indumentaria, accesorios, objetos de decoración, ilustraciones y piezas únicas.

Además, el evento contará con un patio de comidas con opciones para todos los gustos y la participación de la ONG Danos una Pata, que recibirá donaciones para continuar con su labor de rescate y asistencia a animales.