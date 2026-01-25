Murió conductor que intentó eludir un control policial en La Florida

Personal policial siguió al vehículo durante algunos kilómetros y la persecución finalizó en el barrio La Florida . Allí el automóvil se despistó a gran velocidad, colisionó primero contra una alcantarilla y luego continuó su marcha hasta impactar contra un árbol.

El operativo de rescate por parte del cuartel de Bomberos Caisamar y de Riesgos Especiales fue extenuante, ya que ambos habían quedado atrapados en el coche que se destrozó por el impacto.

La niña no presentó lesiones de gravedad y siempre estuvo fuera de peligro, pero el hombre que había quedado internado en el HIGA falleció en las últimas horas como consecuencia de sus graves heridas.