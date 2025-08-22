Antonio Toledo fue uno de los fundadores de la cadena de supermercados Toledo. El empresario tenía 89 años.

El mundo empresario bonaerense recibió con tristeza la noticia de la muerte de Antonio Toledo. La confirmación llegó desde la propia empresa, aunque no se informaron las causas del deceso.

De Igea a Mar del Plata Antonio Toledo nació el 26 de agosto de 1935 en el pueblo de Igea, España. Llegó a Mar del Plata junto a su familia en la década del 50. Sus primeros trabajos fueron modestos: lavacopas en un restaurante de Alberti y Las Heras, vendedor ambulante de verduras en bicicleta y luego en carro. “Sabía que el esfuerzo y el sacrificio eran la manera de progresar, y eso era lo que estaba sucediendo”, relató años después.

El entusiasmo por la carnicería lo llevó a abrir su propio local en calle 41 y Catamarca. Con una heladera de cuatro puertas, una sierra, una picadora de carne y una máquina para hacer chorizos, levantó el que consideraba su primer gran proyecto. “Tenía un entusiasmo bárbaro porque había sido un poco idea mía”, recordó.

El primer supermercado Toledo El salto decisivo llegó en Avenida Colón 1554, donde abrió el primer supermercado Toledo. “Lo hablamos en familia y nos decidimos: ‘¡Vamos a meternos!’”, contó sobre la compra del local. Allí funcionaban carnicería, verdulería, frutería, almacén y un autoservicio, en una ciudad donde el único antecedente era La Estrella Argentina, considerada el primer supermercado del país.