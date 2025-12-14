Muñoz y Debiassi, nombres locales en el Rower Triatlón Olímpico

En la cuna del deporte, se realizó la mañana del domingo el Rower Triatlón Olímpico de Mar del Plata que, organizado por la Empresa ISSports, convocó a 500 triatletas y tuvo en lo más alto a los locales Tiago Muñoz y Clara Debiassi quienes marcaron historia en el Campeonato Argentino de Triatlón sin Drafting de la Federación Argentina.
A lo largo de los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo la prueba masculina quedó en manos de Tiago Muñoz, quien en un impresionante sprint final le arrebató el «1» al azuleño Gerónimo Dhereté. El joven Muñoz cruzó la meta en 1:52:26 convirtiéndose en el primer caballero marplatense en ganar el Triatlón Olímpico de Mar del Plata. Segundo fue Dhereté (1:52:31) y tercero se ubicó el viedmense Matías Campi (1:57:16)
Entre las damas la marplatense Clara Debiassi sumó su segundo triunfo en el Olímpico en una sólida actuación. Su tiempo fue de 2 horas, 18 minutos y 28 segundos, por delante de Lucila Merlo, de Ituzaingó (2:19:40) y de la olavarriense Gabriela Lucero (2:20:43)
Asimismo, se corrió en la modalidad postas de 3 integrantes con triunfo para el Team Pirro-Z3D (1:55:11), seguido de JLP/Grupo A (2:22:14) y Mutti/Pirro (2:29:12) Una destacada presencia se sumó a una prueba excelente: Carlos «Chapa» Retegui participó por primera vez en un triatlón en su ciudad. El ex DT de Leones y Leonas, medallista olímpico, mostró su emoción y alegría por estar en El Olímpico de Mar del Plata organizado por ISSports.
Participaron deportistas representado a Acassuso, Adrogué, Alejandro Korn, Arroyo Seco, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Benavídez, Benito Juárez, Berisso, Boulogne, Bragado, Campana, Canning, Cañuelas, Capilla del Señor, Capitán Bermúdez, Carapachay, Castelar, City Bell, Ciudad Victoria (México), Ciudadela, Coronel Pringles, Coronel Suárez, De La Garma, Dique Luján, Dolores, Don Torcuato, El Calafate, El Palomar, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Florida Oeste, Funes, General Las Heras, General Pacheco, General Rodríguez, Glew, General Lamadrid, Gonnet, Gregorio de Laferrere, Gualeguay, Haedo, Ingeniero Maschwitz, Ituzaingó, Juan María Gutiérrez, Junín, La Lucila, La Matanza, La Plata, Laboulaye, Lanús, Lezama, Lomas del Mirador, Los Hornos, Luis Guillón, Luján, Mar del Plata, Martínez, Merlo, Miramar, Monte Grande, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Olivos, Paraná, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puerto Deseado, Quilmes, Ramos Mejía, Resistencia, Río Segundo, Rojas, Rosario, San Cayetano, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Pedro, San Salvador (El Salvador), Santa Fe, Santa Teresita, Tandil, Tigre, Tolosa, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Valeria del Mar, Vedia, Vicente López, Victoria, Viedma, Villa Elisa, Villa Gesell, Villa Luzuriaga, Villa Sarmiento.
RESULTADOS GENERALES
General Caballeros
1) Tiago Muñoz (Mar del Plata) 1:52:26
2) Gerónimo Dhereté (Azul) 1:52:31
3) Matías Campi (Viedma) 1:57:16
4) Martín Reynoso (Mar del Plata) 2:00:49
5) Santiago Ledesma (Ituzaingó) 2:01:09
General Damas
1) Clara Debiassi (Mar del Plata) 2:18:28
2) Lucila Merlo (Ituzaingó) 2:19:40
3) Gabriela Lucero (Olavarría) 2:20:43
4) Yanina Minaglia (Escobar) 2:23:50
5) Agostina Lettera (CABA) 2:24:35
Postas
1) Pirro-Z3D (Felipe Bustamante, Gabriel Marangoni, Sergio Videla) 1:55:11
2) JLP/Grupo A (Sofía Conti, Pablo Ferreira, Nicolás Tobler) 2:22:14
3) Mutti/Pirro (Enrique Fernández Puentes, Gustavo Menéndez, Miguel Galeano) 2:29:12
Ivo Cassini, pura jerarquía en la Arena Open Water ISS
El marplatense Ivo Cassini, representante de la Selección Argentina de aguas abiertas en mundiales, panamericanos y sudamericanos, fue la figura destacada en la Arena Open Water que organizó ISSports y se llevó a cabo el sábado en las aguas del Centro Naval de Mar del Plata.
(Ivo Cassini cruzando la meta. Crédito: Mariano Quinteros)
Como indicaba la lógica, Cassini ganó los 3.000 metros nadando en 32 minutos con 32 segundos, a 5 minutos del segundo lugar. En cuanto a las damas la oriunda de 9 de Julio, Victoria Orbea, se quedó con los 3 kilómetros en 42 minutos y 31 segundos.
La familia Carletto estuvo de parabienes, dado que los más jóvenes triunfaron en los 1.500 metros. Santino lo hizo en caballeros (20:41) y Federica en damas (20:49) La más grande, Francesca, se subió al podio en los 3.000 metros (42:42)
RESULTADOS GENERALES
Caballeros 3.000 metros
Ivo Cassini (Mar del Plata) 32:32
Leonardo Bastiani (CABA) 37:20
José Ruelas Cantu (Ciudad Victoria) 39:00
Damas 3.000 metros
Victoria Orbea (9 de Julio) 42:31
Francesca Carletto (Mar del Plata) 42:42
1) Santino Carletto (Mar del Plata) 20:41
2) Federico Ruiz Migliaccio (Mar del Plata) 20:50
3) Juan Cordonnier (Mar del Plata) 21:56
Damas 1.500 metros
Damas 1.500 metros
1) Federica Carletto (Mar del Plata) 20:49
2) Magaly López Suárez (Mar del Plata) 22:25
3) Ingrid Aman (Mar del Plata) 23:31