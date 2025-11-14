Municipales no permitirán atrasos ni pago desdoblado de sueldos y exigen paritarias de acuerdo a la inflación

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se reunió hoy con el Departamento Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo para expresar su rechazo al pago de sueldos desdoblados y manifestar su disconformidad con las decisiones de gestión que afectan negativamente la recaudación y por lo tanto, al salario de los trabajadores y la calidad de los servicios prestados a los vecinos de Mar del Plata-Batán.

En caso de repetirse el pago fuera de término o desdoblado de los salarios, el STM profundizará las medidas adoptadas.

El STM reitera su compromiso con la defensa de los derechos y el bienestar de los trabajadores municipales.

