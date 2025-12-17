Mundial 2026: Jordania y Argelia llaman la atención de Scaloni

Jordania logró el pase a los cuartos de final de la Copa Árabe de la FIFA con puntaje ideal en el Grupo C después de vencer a Egipto por 3 a 0.

Primero venció por 2 a 0 a Emiratos Árabes, luego superó por 3 a 1 a Kuwait y cerró la fase con un contundente 3 a 0 ante Egipto en el estadio Al Bayt, con goles de Mohammad Abu Hashish, Mohammad Abu Zraiq (Shararh) y Ali Olwan, de penal, según pudo verificar Agencia Noticias Argentinas.

Bajo la conducción de Jamal Sellami, Jordania mostró solidez colectiva y aprovechamiento de errores rivales, dejando una imagen convincente de cara a su estreno mundialista. En el próximo cruce de cuartos de final podría enfrentarse justamente a Argelia, ambos rivales de Argentina en el Mundial 2026.

Por su parte, Argelia ratificó su condición de defensora del título al golear por 5 a 1 a Baréin en una actuación arrolladora. La gran figura fue Redouane Berkane, autor de cuatro goles, mientras que Yassine Benzia completó la cuenta.

El seleccionado africano, que será rival de Argentina en su debut en el Grupo J, también disputa su partido frente a Irak en el cierre de esta fase.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, siguió de cerca las actuaciones de Jordania y Argelia, dos de sus futuros rivales en el Grupo J del Mundial 2026, junto a Austria, tras el sorteo realizado por la FIFA.__IP__

Con estos antecedentes inmediatos, el cuerpo técnico argentino ya inició el estudio específico de dos adversarios que llegan en alza al Mundial 2026, con Jordania mostrando evolución sostenida y Argelia confirmando su poder ofensivo en la competencia regional.