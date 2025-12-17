Deportes

Mundial 2026: Jordania y Argelia llaman la atención de Scaloni

por mdphoy

Jordania logró el pase a los cuartos de final de la Copa Árabe de la FIFA con puntaje ideal en el Grupo C después de vencer a Egipto por 3 a 0.

Primero venció por 2 a 0 a Emiratos Árabes, luego superó por 3 a 1 a Kuwait y cerró la fase con un contundente 3 a 0 ante Egipto en el estadio Al Bayt, con goles de Mohammad Abu Hashish, Mohammad Abu Zraiq (Shararh) y Ali Olwan, de penal, según pudo verificar Agencia Noticias Argentinas.

Bajo la conducción de Jamal Sellami, Jordania mostró solidez colectiva y aprovechamiento de errores rivales, dejando una imagen convincente de cara a su estreno mundialista. En el próximo cruce de cuartos de final podría enfrentarse justamente a Argelia, ambos rivales de Argentina en el Mundial 2026.

Por su parte, Argelia ratificó su condición de defensora del título al golear por 5 a 1 a Baréin en una actuación arrolladora. La gran figura fue Redouane Berkane, autor de cuatro goles, mientras que Yassine Benzia completó la cuenta.

Mundial 2026: Jordania y Argelia llaman la atención de Scaloni

El seleccionado africano, que será rival de Argentina en su debut en el Grupo J, también disputa su partido frente a Irak en el cierre de esta fase.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, siguió de cerca las actuaciones de Jordania y Argelia, dos de sus futuros rivales en el Grupo J del Mundial 2026, junto a Austria, tras el sorteo realizado por la FIFA.__IP__

Con estos antecedentes inmediatos, el cuerpo técnico argentino ya inició el estudio específico de dos adversarios que llegan en alza al Mundial 2026, con Jordania mostrando evolución sostenida y Argelia confirmando su poder ofensivo en la competencia regional.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*