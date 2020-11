Multitudinaria “Marcha por la Vida” en Mar del Plata

Este sábado, al igual que en otros puntos del país, se realizó la Marcha por la Vida con la consigna de “salvar las dos vidas”, y el no al a legalización del aborto.

“Es importante manifestarnos a favor de la Vida, estamos por la Vida del más débil que empieza obviamente por aquella vida que está en el vientre materno; se trata de proteger la vida y sobre todo la del más débil porque hoy empiezan con el bebito en gestación y el día de mañana no sabemos con qué siguen porque parten de la base que hay vida descartable. ¿Acaso sí hay vida descartable también hay vida de segunda? ¿Hay vidas que porque no producen o porque son indeseadas hay que descartar, eliminar, no tienen que estar entre nosotros? Entonces por eso es importante el mensaje a favor de la vida y manifestarnos enérgicamente en ese sentido”, recalcó el legislador bonaerense Fiorini.