Multiteatro anunció su programación para la temporada 2026

Multiteatro inicia una nueva temporada teatral en Mar del Plata. Con una conferencia de prensa anunciada para el 26 de noviembre, donde todos los protagonistas de su “programación gigante” se reunirán con la prensa nacional para dar el puntapié inicial al ciclo 2026.

Esta presentación incluirá la nueva campaña “Precios amigables”, que anunciará valores accesibles y beneficios para las entradas. Con “enorme convicción”, Multiteatro refrenda así sus 48 años consecutivos “apostando artísticamente por esta ciudad”, señalaron desde las redes sociales.

El musical de gran producción “Pretty woman” llegará encabezado por Florencia Peña, bajo la dirección de Ricky Pashkus, prometiendo un espectáculo vibrante en el escenario marplatense. Juan Ingaramo, junto a un gran equipo artístico, adaptará una de las películas icónicas del cine mundial para el teatro Mar del Plata, fusionando emoción y talento en una puesta única.

Por primera vez juntos en teatro, Luis Brandoni y Soledad Silveyra protagonizarán “Quién es quién”, uno de los éxitos del año, dirigido por Héctor Díaz. El escenario del Teatro Atlas recibirá a estas dos figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

“Una clase especial”, la obra de Daniel Dátola dirigida por Manuel González Gil, permitirá el lucimiento de Damián De Santo y Martín Seefeld en una comedia que se irá complicando, con roles que se invierten y donde no todo es lo que parece. Se presentará los lunes y martes en el teatro Lido.

“Toc Toc” cumple 15 años desde su estreno en enero de 2011 y se consolida como la comedia irrompible. Celebrará su nuevo cumpleaños en el Teatro Bristol, avalada por dos millones de espectadores, con todo el humor de Lía Jelin, un gran elenco, Diego Pérez y Ernesto Claudio.

José María Muscari regresa al Teatro América con “Sex, la obra”, en una versión protagonizada por Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera. Este espectáculo explora el sexo como tema central, empleando el humor como lenguaje reflexivo con el sello inconfundible de Muscari.

“Chanta”, la pieza protagonizada por Agustín “Rada” Aristarán llega al Teatro Lido. Escrita por Mariano Cohn y Gastón Duprat junto a Juan José Becerra, cuenta con la dirección de Marcelo Caballero.

“La cena de los tontos”, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández al frente del elenco, garantiza diversión en el Teatro Neptuno. Dirigida por Marcos Carnevale, esta obra promete las situaciones más hilarantes.

Finalmente, “Made in Lanús” apagará 40 velas al cumplirse esos años de su estreno mundial en Mar del Plata en enero de 1986, con Luis Brandoni -quien ahora la dirige- en el rol original. Protagonizada por Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni, se presentará los lunes en el Teatro Atlas.